影／台南男恍神撞路旁停等轎車 波及路口變電箱大停電

今天下午4時許，41歲洪姓男子駕駛轎車經台南中西區開山路由北向南行駛，在開山路與樹林街口疑因恍神未注意車前狀況，撞擊59歲張姓女駕駛在路旁停等轎車，並波及路口變電箱受損，經台電到場斷電搶修，交通號誌也停擺，警方緊急派員到場交通疏導，3小時後才恢復電力。

二分局調查，這起車禍事故，洪、張女雙方駕駛均未受傷，且經呼氣酒測均無飲酒情事。警方表示，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

李姓民眾說，從民生綠園過來，有人開車撞上台南附小附近路口變電箱，導致附近大停電，且民生綠園接開山路，往府連路大塞車。同時，她也在社群上提醒，路過人車千萬要小心。