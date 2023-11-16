快訊

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

宣布退出時代力量 黃國昌：認同柯文哲理念決定加入民眾黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／澎湖望安漁船起火沉沒 今終搶救漁船上岸

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

澎湖望安籍漁船「金玉財貳號」2天前發生火警，因嚴重進水沉沒望安鄉東安村潭門漁港，連日澎湖消防局與救難協會合力搶救漁船，今天下午終於將漁船翻正，待抽水後拖上岸上架維修。

望安籍金玉財貳號漁船於11月14日下午，在望安鄉東安村潭門漁港起火燃燒，經消防及海巡單位搶救，約3小時後撲滅火勢，但船身進水傾斜，後來沉沒漁港碼頭邊。

今天澎湖縣消防局協助搶救漁船，與澎湖縣救難協會，潛水利用浮力袋固定漁船，先將船身右舷翻出水面，配合2輛挖土機幫忙吊掛漁船，直到今天下午3時許，終於成功將漁船翻正，並浮上水面。

澎湖消防局表示，望安消防分隊以2部移動式幫浦，協助漁船抽水，抽完水後由船主吊掛上岸架。

澎湖望安籍漁船金玉財貳號起火沉沒，今天由消防隊與救難協會協助搶救出水。記者林保光／翻攝
澎湖望安籍漁船金玉財貳號起火沉沒，今天由消防隊與救難協會協助搶救出水。記者林保光／翻攝

澎湖縣 碼頭 海巡

延伸閱讀

北市消赴東京消防廳研習 精進消防救災指揮作業

中華姓氏文教基金會捐高檔救護車給金門 市價近500萬

影／店休無人在 台南東區美髮沙龍傳爆炸聲響後起火

誇張！出租4輛特斯拉賺外快 新北兩消防員「竊公家資源充電」遭送辦

相關新聞

影／澎湖望安漁船起火沉沒 今終搶救漁船上岸

澎湖望安籍漁船「金玉財貳號」2天前發生火警，因嚴重進水沉沒望安鄉東安村潭門漁港，連日澎湖消防局與救難協會合力搶救漁船，今...

影／又是導航！2美籍機師騎重機誤闖國5 紅斑馬急追叫停

2名美國航空機師昨天騎重型機車誤上國5頭城交流道， 一路往北騎，遭國9隊出動紅斑馬警車呼叫騎士，要求出隧道口停車。據了解...

宜蘭羅東某清粥小菜店2個月內2次被撞 剛整修好又出事

宜蘭20歲林姓男子與24歲羅姓男子今天凌晨0時30分許，各駕駛自小客車行經羅東中山路三段與和平路口，因不明原因擦撞後波及...

深夜威力掃蕩幫派場所 板橋警一夜逮7人取締36件違規

為淨化選前治安壓制幫派暴力，板橋警分局昨天晚間出動大批警力，分赴轄區易有群聚滋事處所、幫派份子常出入地點等治安顧慮場所進...

網購「系統錯誤」重複訂？桃園男慌張操作ATM警秒識破詐騙

桃園一名沈姓男子昨下午到龜山區一處ATM前，神情慌張且一邊聽電話操作提款，巡邏員警經過發現男子神色有異，立即上前關心詢問...

彰化八堡圳水柵卡住「女模特兒」 民眾不以為意細看才驚嚇報警

彰化縣二水鄉八堡圳公園水柵門第一柵口，今天下午攔到一具女性浮屍，初步研判死亡多日，警方根據左臂一處刺青尋找她的家屬，正趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。