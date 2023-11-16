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影／澎湖望安漁船起火沉沒 今終搶救漁船上岸
澎湖望安籍漁船「金玉財貳號」2天前發生火警，因嚴重進水沉沒望安鄉東安村潭門漁港，連日澎湖消防局與救難協會合力搶救漁船，今天下午終於將漁船翻正，待抽水後拖上岸上架維修。
望安籍金玉財貳號漁船於11月14日下午，在望安鄉東安村潭門漁港起火燃燒，經消防及海巡單位搶救，約3小時後撲滅火勢，但船身進水傾斜，後來沉沒漁港碼頭邊。
今天澎湖縣消防局協助搶救漁船，與澎湖縣救難協會，潛水利用浮力袋固定漁船，先將船身右舷翻出水面，配合2輛挖土機幫忙吊掛漁船，直到今天下午3時許，終於成功將漁船翻正，並浮上水面。
澎湖消防局表示，望安消防分隊以2部移動式幫浦，協助漁船抽水，抽完水後由船主吊掛上岸架。
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