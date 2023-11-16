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北市消赴東京消防廳研習 精進消防救災指揮作業

中央社／ 台北16日電

北市消防局今天表示，為精進救災指揮和安全管理機制，近日派員前往日本東京消防廳展開長達兩週的研習活動，並參訪去年才成立的安全推進部，借鏡其所建立的安全文化新視角。

消防局今天發布新聞稿表示，為精進局內消防救災現場指揮幕僚作業及人員安全管理機制，簡任技正蔡家隆自13日起帶隊前往日本的東京消防廳，展開為期14天的研習活動。

一行人首日拜訪東京消防廳本部，消防局說，除由總務部長石川義彥代表接見外，還參訪指揮與控制中心、總部指揮團隊和去年剛成立的安全推進部，藉此深入瞭解東京消防廳的指揮隊運作機制，以及消防活動「安全文化」的培養與教育訓練。

消防局指出，安全推進部是東京消防廳率全日本消防機關之先，因應單位間橫向溝通不易所成立的統籌消防活動安全文化政策推動部門，主要藉由分析救援行動中發生的事故原因，制定防止再次發生的標準，並藉由與外部專家學者合作，從第三方客觀角度修訂政策，摒除各部門間的本位主義，規劃更安全的救災程序，其所建立的安全文化新視角值得北市借鏡學習。

除此之外，北市訓練團隊在後續訓練期間將至東京消防廳所屬志村消防署實習，由各個層面了解東京消防廳指揮隊運作模式。

消防局指出，為持續維持與東京消防廳長期良好夥伴關係，促進兩地消防機關間更深層次的合作，蔡簡任也當面邀請東京消防廳指揮隊未來至北市進行交流，以期深化雙方在國際防救災的合作。

東京 北市 日本

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