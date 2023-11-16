深夜威力掃蕩幫派場所 板橋警一夜逮7人取締36件違規

為淨化選前治安壓制幫派暴力，板橋警分局昨天晚間出動大批警力，分赴轄區易有群聚滋事處所、幫派份子常出入地點等治安顧慮場所進行威力擴檢。並與板橋監理站人員針對改裝、噪音車輛及違法改裝車執行稽查，2小時內共逮捕2名通緝犯、3名毒蟲及2名妨害風俗犯。並取締27輛改裝車、9人無照駕駛等違規。

板橋警方表示，汽、機車改裝排氣管叫囂聲惹民怨，影響市民居住安寧。警方昨天重點針對改裝、噪音車輛及違法改裝車，偕同監理人員當場專業認定是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，強力取締違規上路之車輛。短短2小時內共攔查百餘部汽機車，共取締擅自改裝LED強光燈20件，變更燈色2件，無照駕駛9件，另車輛改裝排氣管產生噪音通報環保署檢驗5件。

板橋分局長黃南山強調，監警聯合稽查之執行，主要目的是為提升用路人之行車安全，避免因疏忽而造成違規、事故傷亡。提醒車主及駕駛人，請務必遵守道路交通安全規則，並建立防禦駕駛觀念，以確保自身及其他用路人行車安全。警方將持續嚴格取締酒後駕車、路口不停讓行人、落實執行護老專案保護長者，取締未禮讓行人等各項交通違規，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。

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