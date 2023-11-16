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國5雪山隧道南向20公里7車連環車禍 一度僅內側開放通行

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國五雪山隧道南向路段20公里處今天中午12時許發生 7車連環追撞車禍，造成一人輕傷，由新北救護車送往宜蘭醫院就醫，一度僅內側開放通行，車禍現場於下午1時許才排除，阻塞的車流才逐漸獲得疏解。車禍肇事原因，現由國道警察調查釐清中。

新北市消防局今天中午12時許獲報，國道五號雪山隧道南下20公里處發生7輛汽車連環追撞事故，共有4輛汽車、2輛小貨車以及1部遊覽車，造成第6輛汽車65歲男性腰痛受傷疼痛，無受困。

新北市消防局第四大隊獲報派遣雪山分隊人車前往協助，救護人員到場對患者初步檢傷後送往宜蘭縣杏和醫院治療，現場影響外線道，經國道員警處理後，於下午1時許排除事故現場，恢復正常通車。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋表示，隧道內屬密閉空間，地面容易殘留油漬、清理不易，長期下來使得路面容易打滑，提醒駕駛人應保持安全距離，注意路況，避免煞車或變換車道造成意外，駕駛人應定期檢查車輛狀況，遵守交通規則，確保自己和他人的安全。

國五雪山隧道南向路段20公里處，今天中午12時許發生 7車連環追撞車禍，造成一人輕傷送醫，一度僅內側開放通行。記者王長鼎／翻攝
國五雪山隧道南向路段20公里處，今天中午12時許發生 7車連環追撞車禍，造成一人輕傷送醫，一度僅內側開放通行。記者王長鼎／翻攝
國五雪山隧道南向路段20公里處，今天中午12時許發生 7車連環追撞車禍，造成一人輕傷送醫，一度僅內側開放通行。記者王長鼎／翻攝
國五雪山隧道南向路段20公里處，今天中午12時許發生 7車連環追撞車禍，造成一人輕傷送醫，一度僅內側開放通行。記者王長鼎／翻攝
國五雪山隧道南向路段20公里處，今天中午12時許發生 7車連環追撞車禍，造成一人輕傷送醫，一度僅內側開放通行。記者王長鼎／翻攝
國五雪山隧道南向路段20公里處，今天中午12時許發生 7車連環追撞車禍，造成一人輕傷送醫，一度僅內側開放通行。記者王長鼎／翻攝

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