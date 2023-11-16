聽新聞
test
0:00 / 0:00
國5雪山隧道南向20公里7車連環車禍 一度僅內側開放通行
國五雪山隧道南向路段20公里處今天中午12時許發生 7車連環追撞車禍，造成一人輕傷，由新北救護車送往宜蘭醫院就醫，一度僅內側開放通行，車禍現場於下午1時許才排除，阻塞的車流才逐漸獲得疏解。車禍肇事原因，現由國道警察調查釐清中。
新北市消防局今天中午12時許獲報，國道五號雪山隧道南下20公里處發生7輛汽車連環追撞事故，共有4輛汽車、2輛小貨車以及1部遊覽車，造成第6輛汽車65歲男性腰痛受傷疼痛，無受困。
新北市消防局第四大隊獲報派遣雪山分隊人車前往協助，救護人員到場對患者初步檢傷後送往宜蘭縣杏和醫院治療，現場影響外線道，經國道員警處理後，於下午1時許排除事故現場，恢復正常通車。
新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋表示，隧道內屬密閉空間，地面容易殘留油漬、清理不易，長期下來使得路面容易打滑，提醒駕駛人應保持安全距離，注意路況，避免煞車或變換車道造成意外，駕駛人應定期檢查車輛狀況，遵守交通規則，確保自己和他人的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言