影／輟學少年剛勸友別當車手風險高 不到1小時就被新北警逮
中部1名16歲輟學生，自稱透過網路視訊面試詐騙集團車手，接到任務即後悔，仍硬著頭皮到新北市三重區取款，執行前告誡朋友「建議還是不要當車手，風險太高」，結果不到1個小時就被警方逮捕，悔不當初。
三重警分局厚德派出所日前接到1名年輕女子電話詢問，說她在網路上認識1名「證券投資顧問專家」，聲稱只要把錢交給他們專業團隊操作，即可穩賺不賠，但對方一開口就要求先交70幾萬元，她半信半疑於是向警方求助。
員警告訴女子這是常見的詐騙手法，並請她配合佯稱答應交付現金，8日下午3時許和車手約在三重區三和路三段某咖啡廳面交，等車手出面取款點鈔之際，事先埋伏在旁的員警立刻逮捕車手，查扣現金73萬7千元、偽造收據、契約書、印章、專員證件等證物。
警方查驗車手身分，赫然發現年僅16歲，他自稱因故輟學且因缺錢，和朋友一起透過網路視訊面試詐騙集團車手，他先接到任務，從中部自掏腰包搭車到新北市取款，要和被害人見面之前忐忑不安，於是發了訊息給朋友，「建議還是不要做車手，風險太高」。
朋友卻回覆「我有壓力，我想賭一波！見好就收」。結果2人傳完訊息不到1個小時，少年還是硬著頭皮去收款，當場被警方逮捕，第一次幫詐騙集團執行取款任務，領不到佣金就落網，警詢後被依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送法辦。
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