北市阿伯社子公園玩13支 警方抓聚賭3現行犯
台北市議員員汪志冰曾質詢公園聚賭，警方持續防治。士林警分局今年3度在社子公園查獲賭博，日前抓到6旬、7旬的阿伯在公園賭玩13支，上前包圍查獲賭資1900元，全案依賭博罪嫌將林翁等人送辦。
士林警方指出，社子公園內有羽毛球場、籃球場、體健設施及兒童遊戲場，為民眾休憩空間，近來也接獲賭博檢舉，今年4月、7月及11月，三度查緝民眾在公園內公然賭博，另附近的社正公園也曾在民眾檢舉報案後，當場查獲賭客以骰子、碗公公然聚賭。
警方指出，林翁、方翁、許翁3人涉在社子公園以，撲克牌賭玩「13支」，便衣警力發現確實有賭資上前包圍查捕，查扣1900元賭資、1副賭具撲克牌，全案依賭博罪嫌送辦。
士林警方指出，公園常見長輩玩牌消遣，但仍有部分民眾聚賭，為徹底消弭公園聚賭、遏止聚賭歪風，歷經漫長的喬裝蒐證，一舉查獲賭客及賭資。
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