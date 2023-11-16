清潔隊員街頭衝突2死1重傷 北市環保局：非上班時間發生

北市大同區蘭州街今發生衝突釀死傷案件，其中高男及王男皆是社會局的以工代賑臨時工。記者李隆揆／翻攝 北市大同區蘭州街今晨發生衝突釀死傷案件。台北市環保局表示，大同區清潔隊2名代賑工及1名民眾，今日凌晨非上班時間發生衝突，造成2死1重傷，環保局長吳盛忠及管理幹部一早即前往區隊了解詳情，並積極聯繫有關單位提供必要協助，後續將協助家屬申請包括死亡給付、傷病給付等補助費用。

環保局指出，58歲王員、56歲高員均是以工代賑市民臨時工，分別自2019年、2021年起在大同區清潔隊建成分隊任職迄今，平時工作表現及與同事互動均屬正常。

環保局說明，建成分隊幹部上午6時點名時，發現王員及高員無故缺工，正待了解時，即接獲警察局通知，今凌晨4時，高員夥同廖姓友人至王員住處理論並爆發衝突，造成高員及其廖姓友人死亡，王員重傷送馬偕醫院搶救。至於詳細爭執原因，尚待警方進一步釐清。

環保局表示，因王員、高員屬社會局的以工代賑臨時工，且事發當時屬非上班時間發生的意外，環保局也積極聯繫社會局及大同區公所同步進行關懷措施。