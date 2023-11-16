快訊

農曆10月運勢／羊多請客開運、虎別當和事佬、這生肖有爛桃花

影／台中老屋驚傳大火！父趕回家 20歲腦麻女兒命危搶救中

老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

清潔隊員街頭衝突2死1重傷 北市環保局：非上班時間發生

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市大同區蘭州街今發生衝突釀死傷案件，其中高男及王男皆是社會局的以工代賑臨時工。記者李隆揆／翻攝
北市大同區蘭州街今發生衝突釀死傷案件，其中高男及王男皆是社會局的以工代賑臨時工。記者李隆揆／翻攝
北市大同區蘭州街今晨發生衝突釀死傷案件。台北市環保局表示，大同區清潔隊2名代賑工及1名民眾，今日凌晨非上班時間發生衝突，造成2死1重傷，環保局長吳盛忠及管理幹部一早即前往區隊了解詳情，並積極聯繫有關單位提供必要協助，後續將協助家屬申請包括死亡給付、傷病給付等補助費用。

環保局指出，58歲王員、56歲高員均是以工代賑市民臨時工，分別自2019年、2021年起在大同區清潔隊建成分隊任職迄今，平時工作表現及與同事互動均屬正常。

環保局說明，建成分隊幹部上午6時點名時，發現王員及高員無故缺工，正待了解時，即接獲警察局通知，今凌晨4時，高員夥同廖姓友人至王員住處理論並爆發衝突，造成高員及其廖姓友人死亡，王員重傷送馬偕醫院搶救。至於詳細爭執原因，尚待警方進一步釐清。

環保局表示，因王員、高員屬社會局的以工代賑臨時工，且事發當時屬非上班時間發生的意外，環保局也積極聯繫社會局及大同區公所同步進行關懷措施。

幹部 北市 馬偕醫院

延伸閱讀

影／還有第4人！北市街頭喋血2死1傷 他到案稱「看到刀就嚇跑」

3人街頭喋血釀死傷…2人為清潔隊員 北市環保局：平時感情不錯

嘉縣鹿草焚化爐整改 水上垃圾暫置管理費有望增一倍

北市3人街頭互砍釀2死1傷！2人是北巿清潔隊員 不排除糾紛尋仇

相關新聞

影／台中老屋驚傳大火！父趕回家 20歲腦麻女兒命危搶救中

台中市中區1棟老舊房屋今天中午傳出火警，2樓江姓租客和陸籍周姓妻子、20歲腦性麻痺女兒及看護同住，江男一早出門賣菜臨時接...

影／驚險畫面曝光！貨櫃車自撞懸空卡高架 消防爬護欄救命

高雄前鎮今天上午9時15分許，一輛聯結貨櫃車下國道一號後，因不明原因自撞新生高架橋護欄，消防局獲報，吳姓司機仍卡車內懸在...

影／驚悚！車在國道故障 乘客下車幫放標誌竟被撞飛死亡

國道一號苗栗三義段今天早上發生驚悚車禍，小貨車故障停在外側車道，乘客下車放標誌要警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳，送醫...

台南騎士未打方向燈「5分鐘被開9張罰單」噴萬元罰款

台南市議員朱正軒今天在議會自由發言質詢，陳情人騎機車行經永康台一線，被以民眾檢舉方式，相同違規行為竟在5分鐘內遭警察連續...

影／還有第4人！北市街頭喋血2死1傷 他到案稱「看到刀就嚇跑」

台北市大同區蘭州街今晨發生鬥毆案，現場3人重傷送醫，其中2人傷重不治，1人仍救治中，警方介入查出高姓男子與王姓男子有糾紛...

3人街頭喋血釀死傷…2人為清潔隊員 北市環保局：平時感情不錯

北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。環保局今表示，今早接獲消息，對於發生這件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。