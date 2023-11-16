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高雄過港隧道昨3起車禍 今天又4車追撞釀1傷
高雄旗津過港隧道昨天中午接連發生3起交通事故，其中一輛拖板車還撞上中央分隔島，一度造成車輛回堵，今天上午11時20分許，同一路段再次發生4車追撞事故，其中一名駕駛手部擦傷，直到今中午12時37分許，事故才排除，警方正釐清車禍原因。
過港隧道昨天上午11時30分許，先在前鎮端入口處發生事故，直到11時55分才排除，通車後，旗津端出口又有拖板車衝入對向車道，一度造成車流回堵，直到下午1時25分才陪除。
結果通車5分鐘，隧道又發生車禍，所幸都無人傷亡，下午2點前排除，3起車禍事故原因待進一步釐清。
結果今上午11時20分許，過港隧道旗津往前鎮方向隧道內又有4車追撞，肇事車輛都為聯結車，其中一名駕駛手臂擦傷，港務警察總隊獲報後，協助疏導，先接續單孔雙向放車，直至12時37分許，事故車輛才完成排除，員警正在執行交通疏導。
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