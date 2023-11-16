快訊

農曆10月運勢／羊多請客開運、虎別當和事佬、這生肖有爛桃花

影／台中老屋驚傳大火！父趕回家 20歲腦麻女兒命危搶救中

老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄過港隧道昨3起車禍 今天又4車追撞釀1傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄過港隧道今中午前發生4車追撞事故，警方疏導後現已排除。記者張議晨／翻攝
高雄過港隧道今中午前發生4車追撞事故，警方疏導後現已排除。記者張議晨／翻攝
高雄旗津過港隧道昨天中午接連發生3起交通事故，其中一輛拖板車還撞上中央分隔島，一度造成車輛回堵，今天上午11時20分許，同一路段再次發生4車追撞事故，其中一名駕駛手部擦傷，直到今中午12時37分許，事故才排除，警方正釐清車禍原因。

過港隧道昨天上午11時30分許，先在前鎮端入口處發生事故，直到11時55分才排除，通車後，旗津端出口又有拖板車衝入對向車道，一度造成車流回堵，直到下午1時25分才陪除。

結果通車5分鐘，隧道又發生車禍，所幸都無人傷亡，下午2點前排除，3起車禍事故原因待進一步釐清。

結果今上午11時20分許，過港隧道旗津往前鎮方向隧道內又有4車追撞，肇事車輛都為聯結車，其中一名駕駛手臂擦傷，港務警察總隊獲報後，協助疏導，先接續單孔雙向放車，直至12時37分許，事故車輛才完成排除，員警正在執行交通疏導。

高雄過港隧道今中午前發生4車追撞事故，警方疏導後現已排除。記者張議晨／翻攝
高雄過港隧道今中午前發生4車追撞事故，警方疏導後現已排除。記者張議晨／翻攝

車禍 車道

延伸閱讀

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

2023高雄農漁好市集 年度壓軸場次 11月10日至21日於漢神巨蛋百貨登場

高雄過港隧道有事故 拖板車失控撞毀路燈、車道管制中

台東市民航路轎車追撞機車 58歲男騎士傷重不治

相關新聞

影／台中老屋驚傳大火！20歲腦麻女兒命危搶救中 父趕回家稱「早上沒異樣」

台中市中區1棟老舊房屋今天中午傳出火警，2樓江姓租客和陸籍周姓妻子、20歲腦性麻痺女兒及看護同住，江男一早出門賣菜臨時接...

影／驚險畫面曝光！貨櫃車自撞懸空卡高架 消防爬護欄救命

高雄前鎮今天上午9時15分許，一輛聯結貨櫃車下國道一號後，因不明原因自撞新生高架橋護欄，消防局獲報，吳姓司機仍卡車內懸在...

影／驚悚！車在國道故障 乘客下車幫放標誌竟被撞飛死亡

國道一號苗栗三義段今天早上發生驚悚車禍，小貨車故障停在外側車道，乘客下車放標誌要警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳，送醫...

台南騎士未打方向燈「5分鐘被開9張罰單」噴萬元罰款

台南市議員朱正軒今天在議會自由發言質詢，陳情人騎機車行經永康台一線，被以民眾檢舉方式，相同違規行為竟在5分鐘內遭警察連續...

影／還有第4人！北市街頭喋血2死1傷 他到案稱「看到刀就嚇跑」

台北市大同區蘭州街今晨發生鬥毆案，現場3人重傷送醫，其中2人傷重不治，1人仍救治中，警方介入查出高姓男子與王姓男子有糾紛...

3人街頭喋血釀死傷…2人為清潔隊員 北市環保局：平時感情不錯

北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。環保局今表示，今早接獲消息，對於發生這件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。