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娃娃機有漏洞...男狂投1元硬幣取物 「不正方法」被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

夾娃娃機示意圖。本報資料照片
夾娃娃機示意圖。本報資料照片
高雄林姓男子在前鎮區架設娃娃機，提供爆米花零食給玩家夾取，投入380元可以「保夾」，但疑似機台沒設定好，邱姓男子發現漏洞，投入190枚「1元」硬幣，成功以10分之1成本帶回5桶爆米花，但檢方認為邱男用不正方法取物，偵結依詐欺罪嫌將邱男取物。

夾娃娃玩家指出，娃娃機一般都會放置10元硬幣當參考物，若投入非10元硬幣，機台會自動退款，推測林男應該是沒有設定好機台，讓邱男有漏洞可鑽，結果沒意識到觸法，反被檢方起訴。

檢方調查，邱男去年11月5日晚間8時許，到前鎮區某夾娃娃機店遊玩時，發現林男的爆米花機台疑似未設定好，投入1元就能開始遊玩，邱男見狀，馬上換了190枚「1元」硬幣，原本要投380元才能保夾1次的機台，讓邱男利用漏洞，只花190援救成功保夾5次，帶回5桶爆米花。

事後林男整理機台時，打開硬幣孔發現有大量1元硬幣，台內5桶爆米花也被夾走，他趕緊報警並調閱監視器，警方循線逮捕涉案的邱男。檢方偵查時，邱男坦承用1元硬幣取代10元硬幣夾走5桶爆米花。

檢方認為，玩夾娃娃機必須先投幣付費，才可以開始娛樂遊玩，屬「收費設備」的一種。邱男明知保夾要投380元，卻趁機台有漏洞時，仍採「不正方法」取物，已構成以不正方法由收費設備取財罪，偵結後依法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

硬幣 夾娃娃機

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