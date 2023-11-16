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高雄大樓停車場入口受阻釀口角 女住戶報警反而收罰單

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

大樓停車場入口遭休旅車阻擋，女住戶下車理論，雙方發生口角。圖／擷取自社會事新聞影音
大樓停車場入口遭休旅車阻擋，女住戶下車理論，雙方發生口角。圖／擷取自社會事新聞影音
1名男子將休旅車停在大樓地下停車場出入口，女住戶無法進停車場，雙方停車在黃網線上僵持不下，發生口角。女住戶報警排除後，不料1個月後，女住戶卻接到違規停車的罰單氣結。

據了解，9月28日晚間，徐姓男子（45歲）駕駛休旅車，在高雄市三民區興隆街某大樓地下停車場出入口禁止臨時停車的黃網線上，不巧，顏姓女住戶（45歲）開車要下停車場受阻，也停在黃網線對徐按喇叭。徐倒車要讓出車道，顏女見休旅車倒車直逼她的車子而來，頻按喇叭警示，徐下車後，雙方發生口角，顏女因此報警。

高雄市警三民二分局員警到場，排除雙方糾紛後，事後以對雙方停車在黃網線，各開出違規停車罰單。

顏女因停車受阻報警，反而接到罰單氣結，將她的轎車進地下停車場的影像，貼網表示不滿，並懷疑對方酒駕，警方卻沒對徐男酒測。

三民二警分局交今天表示，員警到場確認車輛無碰撞，雙方雖有口角，但沒肢體衝突，顏女質疑徐男酒駕，但警方並沒察覺徐男有明顯酒容、酒味酒駕徵兆，才依警察職權行使法及行政程序法未執行酒測。

警方表示，由於雙方皆在黃網線停車，違反道路交通管理處罰條例，但因當時雙方情緒不佳，避免再衍生衝突，才事後舉發雙方違規行為。

高雄市三民區某大樓女住戶因停車場入口遭違規停車阻擋，與對方起口角，報警排除後1個月，自己竟也收罰單。記者林保光／翻攝
高雄市三民區某大樓女住戶因停車場入口遭違規停車阻擋，與對方起口角，報警排除後1個月，自己竟也收罰單。記者林保光／翻攝

停車場 罰單 休旅車

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