影／影片曝光！開車拒檢跑給苗警追 車子自撞狠甩2圈半

48歲鄭姓男子昨天深夜在苗栗縣公館鄉不服警方稽查，開車高速逃竄，不久他在苗栗市自撞，車子狠甩2圈半，碎片噴飛一地，鄭男頸部受傷送醫，過程影片曝光相當驚悚。

48歲鄭姓男子昨天深夜在苗栗縣公館鄉不服警方稽查，開車高速逃竄在苗栗市自撞，車子狠甩2圈半，碎片噴飛一地，鄭男頸部受傷送醫。圖／民眾提供

苗栗警察分局公館分駐所員警昨天深夜11點巡邏勤務，在公館鄉台6線五谷村路段發現鄭男駕駛轎車，違規使用行動電話，警方上前攔查時，鄭男開車沿路涉嫌蛇行、跨越雙黃線逆向，拒絕停車受檢。

警方擔心危害其他用路人安全，不敢貿然攔車，幾分鐘後鄭男在苗栗地方法院前苗栗市中正路，擦撞從法院出中正路的轎車尾部，接著失控撞及路旁停方的1輛轎車，撞擊力相當大，車子甩了2圈半才停下來，碎片散落一地。