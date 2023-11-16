影／驚險畫面曝光！貨櫃車自撞懸空卡高架 消防爬護欄救命

消防人員爬進車內救援受困的吳姓駕駛。記者古和純／翻攝 高雄前鎮今天上午9時15分許，一輛聯結貨櫃車下國道一號後，因不明原因自撞新生高架橋護欄，消防局獲報，吳姓司機仍卡車內懸在高架上，趕緊出動8車19人前往救援，經評估需特搜人員使用破壞機具施救，歷經1.5小時搶救，司機輕傷脫困，被後送阮綜合醫院檢傷。

「大貨車司機還在車內！」民眾驚呼，據了解，當時正值上班尖峰時間，有民眾發現竟然有貨櫃車懸在高架橋上，情況危急萬分，趕緊通報警消協助救援。消防局獲報後，先指派前鎮等3分隊人員前往評估施救。

由於，該輛貨櫃車高速撞擊護欄，以至於駕駛座位置整個凹陷卡在護欄中，差點就要摔落高架橋，不幸中的大幸，即使貨櫃車體半身懸在半空，駕駛受到驚嚇，但並未因駕駛座擠壓而造成嚴重傷勢。

特搜人員利用階梯、破壞機具，打破駕駛座的擋風玻璃，花了近1.5小時才驚險破窗爬到駕駛座內，協助吳男平安脫困。事後，消防救護員查看吳男傷勢，他的手、腳部有擦挫傷，但意識清楚並無大礙。