單攻合歡西北峰 2德國登山客溯溪受困搜救隊漏夜馳援

2名德國登山客昨單攻合歡西、北峰，並溯合歡溪要下山，但在溯溪時受困，搜救人員漏夜上山找人。圖／南投縣消防局提供 南投仁愛合歡山昨傳出登山客受困，2名德籍人士單攻合歡北峰及合歡西峰，原訂同日下午溯合歡溪後下山，未料卻遭湍急溪流困住，進退不得，昨晚對外求救，警消組隊救援，今凌晨順利接觸到他們，並協助脫困將人救下山，結束一場虛驚。

據了解，2名德國登山客要一日攀登挑戰合歡北峰、合歡西峰，昨天上午10時許騎機車至台14甲線合歡山小風口，兩人從合歡北峰登山口入山，預計溯合歡溪再下山，未料溯溪時驚覺水勢湍急，入夜變冷且視線不良，不敢貿然行而求援。

南投縣消防局指出，昨晚6時許獲報，有外國登山客受困合歡溪，立刻通報調遣當地仁愛分隊人員，並通報太魯閣國家公園、神鷹山區搜救隊、保7總隊第9大隊等協助，跨單位組成10人搜救隊，漏夜從華崗部落沿合歡溪谷而上找人。

而在搜救隊快腿馳援下，今天凌晨1時許發現受困的德籍人士，經巡視兩人無明顯外傷，溝通後評估健康及行動無虞，並未紮營直接協助2人由原路下山，並於凌晨4時許抵達華崗部落，由太管處人員載回小風口牽車下山，結束一場虛驚。

搜救人員表示，一般單攻合歡北峰、合歡西峰，由小風口入山再原路返回小風口，難度已不低，但2人返程選擇從合歡西峰下至華崗，再沿合歡溪走回小風口，單攻難度更高的路線，可能對時間掌握度不佳或行程延誤，又遇溪水湍急而受困。