苗栗男子開車用手機拒檢 加速逃逸自撞路旁車
苗栗警方巡邏時發現鄭姓男子駕駛車輛一邊違規使用手機，欲攔查時，鄭男加速逃逸且沿途蛇行危險駕駛，最後在苗栗地院前失控自撞，造成路旁停放車輛嚴重損毀，全案依法送辦。
苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，公館分駐所員警昨天深夜11時許，在公館鄉台6線五谷村路段發現1部自小客車駕駛行駛道路中使用行動電話，欲上前攔查時，48歲鄭姓駕駛非但未停車受檢，反而加速逃逸。
警方指出，鄭男沿途蛇行、跨越雙黃線、逆向駕車，險些撞上機車，最後在苗栗市中正路地方法院前為閃避前車，失控自撞停放路旁紅色轎車才停下。
無辜遭殃的紅色轎車，左側車身及車尾嚴重扭曲損毀，鄭男因頸部受傷由救護車送醫急救，車內蘇姓男乘客無明顯傷勢並未就醫，
警方表示，經對鄭男實施酒精檢測，無酒精反應，詳細逃逸原因有待進一步調查釐清，全案將依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
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