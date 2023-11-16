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花蓮再發生行人地獄！ 客運左轉撞倒8旬老婦
花蓮市11日才發生92歲老翁走斑馬線時，遭左轉公車撞上傷重不治，沒想到行人地獄再度上演，14日瑞穗鄉82歲徐姓老婦走在斑馬線上，也被左轉客運撞傷，好在傷勢不嚴重，無生命危險。客運業者表示，已加強稽查與駕駛安全教育訓練，監理站也會確實稽核，避免類似案件發生。
消防局第三大隊指出，於14日上午約8時，三民分隊接獲一件創傷救護案件，救護人員到場時，發現8旬老婦趴臥馬路中央，與客運發生車禍，檢傷發現傷患臉部及肢體有多處撕裂傷及擦傷，評估意識清楚可對話，立即清洗傷口、止血包紮，並用頸圈、長背板固定上擔架後，盡速將傷患送往玉里慈濟醫院就醫。
警方調查，58歲王姓男子駕駛客運，沿瑞穗鄉民生街欲左轉中正北路一段，卻與走在民生街斑馬線上、82歲徐姓老婦發生交通事故，造成徐婦倒臥在地，頭部有撕裂傷及手腳擦傷，幸好送醫治療後已無大礙。
客運業者表示，花蓮連續兩件左轉大客車撞傷行人，第一起是公車返站路途發生，第二起是花蓮到成功客運路線，研判駕駛為了要趕快通過路口，未發現同向斑馬線上有人而導致撞上，已特別加強駕駛安全教育訓練，也稽查有無落實路口停讓。
業者說，肇事駕駛都召回再教育，若因此被開罰、吊扣或吊銷駕照，都會依法辦理；有慰問傷者與亡者家屬，避免憾事發生。
公路局花蓮監理站指出，對於營業大客車左轉未禮讓行人，會加強稽核；在客運督導責任上，後續也會有相關究責。
依據「道路交通管理處罰條例」第44條，在行人穿越道未停讓行人，因而肇事致人受傷或死亡者，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕照。警方已針對大客車駕駛未停讓行人行為，依規定舉發，詳細肇事原因有待警方調查，以釐清肇事責任。
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