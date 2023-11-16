影／店休無人在 台南東區美髮沙龍傳爆炸聲響後起火
台南東區東區崇學路上美髮沙龍今天上午11時09分傳出爆炸聲響，2層樓鐵皮建物隨即冒出大量濃煙，台南消防局據報後出動大批人車趕往滅火，鄰居表示，美髮沙龍今天店休未營業，消防人員入內搶救，火勢很快被撲滅，並無人員受傷受困。起火原因正由消防局進一步調查。
消防局總計出動19車、38人趕往現場滅火，抵達現場後發現美髮沙龍屋內竄出大量濃煙，但因店休無人在場，附近住家擔心火勢蔓延，紛紛打電話報警，指有爆炸聲傳出後，黑煙竄出。消防局通知台電、瓦斯等斷電、關閉瓦斯，
經消防人車灌救，火勢很快被撲滅，因今店休未營業，有名設計師據報後趕到現場，確認屋內並無人員受困受傷。
然而，因火警地區位在鬧區，交通繁忙，警方也派員到場維持交通秩序。消防局指出，起火原因及財損等，均待進一步調查。
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