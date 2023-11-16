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這不是詐騙！防遭重複舉發 新北警交通違規及時簡訊通

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北科技執法逕行舉發未禮讓行人。記者黃子騰／翻攝
新北科技執法逕行舉發未禮讓行人。記者黃子騰／翻攝
為及時提醒民眾交通違規行為避免遭重複舉發，新北市警局推廣交通違規簡訊便民服務，若在新北市區道路上遭民眾透過交通違規檢舉系統檢舉，或固定式照相桿及科技執法成案案件，新北市警局即會發送簡訊至車主預先登錄之手機號碼告知。駕駛人即可得知避免再度違規受罰。但實際是否舉發仍以收受舉發單為準。

新北市警局表示，民眾可至新北市警局交通違規便民服務網，利用手機號碼驗證即可申請會員。成功申請加入並會員登入後，在完成「車輛綁定」且查核資料無誤後，即可享受「違規照片查詢」、「我的違規」、「簡訊通知服務」，其中在「我的違規」功能可查詢到車輛綁定成功近3年內且最近查詢日20筆違規資料。

新北警指出，今年6月30日道路交通管理處罰條例新修正，處罰已經加重，汽車行車速度超過規定之最高時速40公里，可處1萬2000元以上3萬6000元以下罰款、記違規點數3點，並吊扣汽車牌照6個月及施以道路交通安全講習。尤其違規車輛須停止駕駛6個月。警方呼籲駕駛人應維持良好精神狀態、保持行車安全距離，以保護自身及他人之行車安全。

新北市警局推動交通違規簡訊通知。記者黃子騰／翻攝
新北市警局推動交通違規簡訊通知。記者黃子騰／翻攝

交通違規 手機號碼

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