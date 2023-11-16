台南騎士未打方向燈「5分鐘被開9張罰單」噴萬元罰款

台南市議員朱正軒質詢指有民眾陳情5分鐘內遭檢舉連續收到9張罰單。圖／朱正軒提供 台南市議員朱正軒今天在議會自由發言質詢，陳情人騎機車行經永康台一線，被以民眾檢舉方式，相同違規行為竟在5分鐘內遭警察連續開出9張罰單，違規裁罰是手段，而非目的，針對檢舉罰單已引發強烈民怨，市府應多加宣導溝通。

朱正軒表示，陳情人10月8日中午下午1點41分至46分，騎機車從永康區中正南路（台1省道）往南行駛，因在汽、機車道變換車道未打方向燈， 遭檢舉連收9張罰單，以1張1200元共要繳1萬零800元；根據道交條例第7至1條第3項，違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，以舉發1次為限，但陳情人因經過多個路口，即使申訴也會被駁回。

朱正軒表示，本案件確實有裁量次數逾越合理情況的疑慮，裁罰應作為手段警惕人民避免違規，而非目的性地開罰。市長黃偉哲回應，警方的作業流程有檢討空間，也可能要在開單時用AI科技輔助去協助裁處。

朱正軒說，台南市交通大隊統計2023年1至10月違規案件達35萬件，檢舉違規第1名為不依規定使用燈光，高達9萬多件，且永康地區交通流量大，是交通安全執法重點，十大肇事路段及十大檢舉路段中，永康均獨佔超過一半的路口路段。前三名永康中華路7715件、永康大灣路7589件、仁德中山路6700件。

朱正軒說，支持警方依法開單，也提醒市民務必遵守交通規則，證保行車安全及守護荷包，但針對違規檢舉爆量，朱正軒要求市府加強社會溝通，提升市民交通守法意識，包含未打方向燈、未依號誌及標線行駛，都是最常見的檢舉項目，同時也最容易造成交通事故。