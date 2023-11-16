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高雄新生高架橋貨櫃車翻覆懸空 司機卡車內1.5小時驚險獲救

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄新生高架橋發生大貨車翻覆意外，駕駛吳姓男子一度受困車內情況危急。記者古和純／翻攝
高雄新生高架橋發生大貨車翻覆意外，駕駛吳姓男子一度受困車內情況危急。記者古和純／翻攝
高雄國道一號南向第一、二貨櫃中心出口匝道處，今早發生貨櫃車衝撞護欄驚險翻覆意外，由於一半車體懸在半空，49歲吳姓男駕駛卡在車內動彈不得，路人見狀嚇傻趕緊報案，警消花了逾1.5小時，利用破壞機具協助駕駛脫困，所幸，吳男僅肢體擦挫傷，並無大礙。

高雄市前鎮區新生路高架橋，今天上午9時20分左右，吳男駕駛貨櫃車疑似不慎自撞，車體懸在橋邊護欄上，幾乎要掉落橋下，岌岌可危，當時吳男一度受困車內，高公局、消防局、國道、前鎮分局警察全趕到車禍現場搶救，國1南第一、二貨櫃中心出口匝道車道也因此暫時封閉。

消防特搜人員動用破壞機具在場救援，欲協助吳男從駕駛座內脫困，據國道警察指出，吳男雖一度受困車內，但意識清楚幸無大礙，經1.5小時警消緊急施救，吳男在接近11時許，順利脫困，所幸僅肢體擦挫傷，並無大礙。

高雄新生高架橋發生大貨車翻覆意外，駕駛吳姓男子一度受困車內情況危急。記者古和純／翻攝
高雄新生高架橋發生大貨車翻覆意外，駕駛吳姓男子一度受困車內情況危急。記者古和純／翻攝
高雄新生高架橋發生大貨車翻覆意外，駕駛吳姓男子一度受困車內情況危急。記者古和純／翻攝
高雄新生高架橋發生大貨車翻覆意外，駕駛吳姓男子一度受困車內情況危急。記者古和純／翻攝
高雄新生高架橋發生大貨車翻覆意外，駕駛吳姓男子一度受困車內情況危急。記者古和純／翻攝
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