快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

北市中山區長春路1女10樓墜落 送醫不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市中山區長春路一棟住商大樓今早發生墜樓案，大樓保全聽聞巨響外出查看，發現張姓女子倒臥地面明顯受傷，救護人員獲報將其送醫急救後，張女仍傷重不治，警方介入發現張女是大樓住戶，案發前獨自上樓頂，排除外力介入，初判張女輕生墜樓，正聯繫家屬釐清案情。

台北市消防局表示，今早9時2分獲報，中山區長春路258巷內有一名年約40歲的女子疑似墜樓，救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，送往馬偕醫院急救。

警方調查，49歲張姓女子租住大樓9樓，監視器畫面顯示張女案發前獨自上到頂樓（10樓），不久大樓保全聽聞巨響，外出查看，發現張女已倒臥地面，經送醫急救後，於上午9時45分傷重不治。

警方表示，目前正聯繫房東到場開門，將進一步到張女住處採證，同時連繫張女家屬到案配合釐清案情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市中山區長春路一棟住商大樓今早發生墜樓案，大樓保全聽聞巨響外出查看，發現張姓女子倒臥地面明顯受傷，救護人員獲報將其送醫急救後，張女仍傷重不治。記者李隆揆／翻攝
台北市中山區長春路一棟住商大樓今早發生墜樓案，大樓保全聽聞巨響外出查看，發現張姓女子倒臥地面明顯受傷，救護人員獲報將其送醫急救後，張女仍傷重不治。記者李隆揆／翻攝

保全 北市 馬偕醫院

延伸閱讀

3人街頭喋血釀死傷…2人為清潔隊員 北市環保局：平時感情不錯

北市大同區凌晨傳喋血 3男警局旁刀棍互毆釀2死1重傷

點亮高雄 鳳山第1棟大樓型危老建案完工

北市力推財經素養課程進校園 與產業界合作培養學生理財、防詐

相關新聞

影／驚悚！車在國道故障 乘客下車幫放標誌竟被撞飛死亡

國道一號苗栗三義段今天早上發生驚悚車禍，小貨車故障停在外側車道，乘客下車放標誌要警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳，送醫...

台南騎士未打方向燈「5分鐘被開9張罰單」噴萬元罰款

台南市議員朱正軒今天在議會自由發言質詢，陳情人騎機車行經永康台一線，被以民眾檢舉方式，相同違規行為竟在5分鐘內遭警察連續...

影／還有第4人！北市街頭喋血2死1傷 他到案稱「看到刀就嚇跑」

台北市大同區蘭州街今晨發生鬥毆案，現場3人重傷送醫，其中2人傷重不治，1人仍救治中，警方介入查出高姓男子與王姓男子有糾紛...

3人街頭喋血釀死傷…2人為清潔隊員 北市環保局：平時感情不錯

北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。環保局今表示，今早接獲消息，對於發生這件...

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

1輛貨櫃車今早在高雄市前鎮區新生路高架橋上翻覆，貨櫃懸在橋邊護欄上，幾乎要掉落橋下，岌岌可危，司機受困車內，目前警、消已...

高雄三寶爸打死40天老么 兩子安置後...驚見老二也受虐

高雄21歲林姓三寶爸去年7月因不滿被岳父碎念，把出生滿40天的兒子當成「出氣包」，痛毆男嬰致死，林被檢方聲押獲准，二審重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。