北市中山區長春路1女10樓墜落 送醫不治
台北市中山區長春路一棟住商大樓今早發生墜樓案，大樓保全聽聞巨響外出查看，發現張姓女子倒臥地面明顯受傷，救護人員獲報將其送醫急救後，張女仍傷重不治，警方介入發現張女是大樓住戶，案發前獨自上樓頂，排除外力介入，初判張女輕生墜樓，正聯繫家屬釐清案情。
台北市消防局表示，今早9時2分獲報，中山區長春路258巷內有一名年約40歲的女子疑似墜樓，救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，送往馬偕醫院急救。
警方調查，49歲張姓女子租住大樓9樓，監視器畫面顯示張女案發前獨自上到頂樓（10樓），不久大樓保全聽聞巨響，外出查看，發現張女已倒臥地面，經送醫急救後，於上午9時45分傷重不治。
警方表示，目前正聯繫房東到場開門，將進一步到張女住處採證，同時連繫張女家屬到案配合釐清案情。
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