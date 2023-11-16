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影／新莊男凌晨喝酒醉擾鄰 鄰居公布影像：報警也沒用

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區劉姓男子指控鄰居方姓男子喝醉酒便胡亂踢、甩大門擾鄰，這個月2日凌晨方男又故態復萌，氣的劉男將方男酒醉失態監視器畫面上傳臉書社群。對此，新莊警方表示，經網路巡查發現，主動連繫劉、方兩男到案說明釐清，後續將依社維法裁處。

據了解，劉姓男子於昨天晚上上傳一段影片到臉書社群，貼文指控住在新北市新莊區的鄰居方男「只要一喝酒半夜三四點就會開始踹門或發酒瘋」，且方男酒醉失態已持續30幾年，報警都沒有用等話。

對此，新莊警方表示，經網路巡邏發現主動聯繫貼文劉男，並通知酒醉擾鄰的方男到案說明，警詢後將依違反社會秩序維護法第72條裁處。呼籲，如有不法行為，警方會依法究辦，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新莊區方姓男子喝醉酒胡亂踢、甩大門擾鄰，警將通知到案說明，依社維法裁處。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
新北市新莊區方姓男子喝醉酒胡亂踢、甩大門擾鄰，警將通知到案說明，依社維法裁處。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
新北市新莊區方姓男子喝醉酒胡亂踢、甩大門擾鄰，警將通知到案說明，依社維法裁處。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
新北市新莊區方姓男子喝醉酒胡亂踢、甩大門擾鄰，警將通知到案說明，依社維法裁處。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》

鄰居 社群

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