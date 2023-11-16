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影／驚悚！車在國道故障 乘客下車幫放標誌竟被撞飛死亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道一號苗栗三義段今天早上發生驚悚車禍，小貨車故障停在外側車道，乘客下車放標誌要警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治，肇事原因由國道警察調查中。

大甲光田醫院表示，傷者吳姓男子到院前OHCA（到院前心肺功能停止），一小時急救後宣告死亡，頭部重創有明顯開放性傷口，疑為致命主因。

國道警方調查，今天早上7點44分發生在國道1號北向153.2公里處死亡車禍，當時61歲李姓男子開小貨車，車輛故障停於外側車道，小貨車上乘客66歲吳姓男子下車擺設故障標誌警戒，突遭後方61歲柯男駕駛的休旅車撞擊；過程中柯男駕駛的車再撞擊小貨車，小貨車向右推撞林男駕駛的拖吊車。

警方對3名駕駛人酒精檢測皆無反應，肇事原因由國道警方調查釐清中；國道警方呼籲駕駛人高快速公路因車輛故障或其他因素停放至車道時，要在後方100公尺以上距離擺設故障標誌（若停於路肩則須於50公尺以上距離擺放），並應隨時注意後方來車，勿站立於車道上。

台中市消防局今天早上7點49分獲報，國道一號苗栗縣三義段北上153K處有車禍需救護，派遣后里91救護車前往，早上8點23分回報，載送65歲吳姓男子，送往大甲光田醫院急救。救護員到場時，傷者已被撞飛至路面上OHCA，現場是休旅車和貨車碰撞。

國道1號北上苗栗三義段，今天早上發生貨車與轎車碰撞車禍，故障車停路中時，乘客下車放標誌警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳。圖／警方提供
國道1號北上苗栗三義段，今天早上發生貨車與轎車碰撞車禍，故障車停路中時，乘客下車放標誌警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳。圖／警方提供
國道1號北上苗栗三義段，今天早上發生貨車與轎車碰撞車禍，故障車停路中時，乘客下車放標誌警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳。圖／警方提供
國道1號北上苗栗三義段，今天早上發生貨車與轎車碰撞車禍，故障車停路中時，乘客下車放標誌警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳。圖／警方提供
國道1號北上苗栗三義段，今天早上發生貨車與轎車碰撞車禍，故障車停路中時，乘客下車放標誌警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳。圖／警方提供
國道1號北上苗栗三義段，今天早上發生貨車與轎車碰撞車禍，故障車停路中時，乘客下車放標誌警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳。圖／警方提供

國道 車道 標誌

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