影／還有第4人！北市街頭喋血2死1傷 他到案稱「看到刀就嚇跑」

台北市大同區蘭州街今晨發生鬥毆案，現場3人重傷送醫，其中2人傷重不治，1人仍救治中，警方介入查出高姓男子與王姓男子有糾紛，高男找來2名友人助陣尋仇，未料衝突爆發釀傷，李姓男子則落跑，目前已被警方帶回調查。

高男及王男皆是經社會局輔導、在清潔隊以工代賑的社福對象，不排除兩人工作上有糾紛，廖男則是高男友人，凌晨隨高男前往蘭州街上王男住處尋人，3人爆發衝突，分持刀棍互毆，皆受重傷。記者李隆揆／翻攝

台北市消防局表示，今晨4時43分獲報，大同區蘭州街有人受傷，員警到場發現57歲廖男、56歲高男、58歲王男分受刀傷倒地，其中廖、高已無呼吸心跳，王則意識清醒，分別送往中興、台大、馬偕醫院搶救。

警方調查，高男及王男皆是經社會局輔導、在清潔隊以工代賑的社福對象，不排除兩人工作上有糾紛，廖男則是高男友人，凌晨隨高男前往蘭州街上王男住處尋人，3人爆發衝突，分持刀棍互毆，皆受重傷。

據悉，警方查出現場另有一名53歲李姓男子在場，案發後逃離現場，仍被員警循線帶回，李男到案自稱高男朋友，是經高男請求陪同處理糾紛，「知道要吵架，但看到雙方拿出武器就嚇傻了」，等到看見3人受傷倒地，他擔心自己牽涉其中，所以逃跑。