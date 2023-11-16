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趁拿餐給客人…桃園男偷外送員手機狂奔 逃半小時就落網

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名外送員手機被偷，警方循線在網咖發現35歲李姓竊賊，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名外送員手機被偷，警方循線在網咖發現35歲李姓竊賊，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名外送員昨晚送外送到桃園區龍安街一帶，僅花幾分鐘將餐點拿給客人，回頭一看卻發現機車上的手機被偷了，警方獲報循線查獲一名35歲男竊賊，發現前幾天才攔查過他，全案依法移請偵辦。

桃園警分局昨晚10點多接獲民眾報案，表示他晚上在外送，接單到龍安街送餐，因為拿餐給客人只需幾分鐘時間，手機便放在手機架上沒有取下，沒想到把餐點交給客人後，回到機車旁就驚見手機不見了。

警方獲報後調閱監視器畫面，看見一名男子路過機車旁，瞥見機車上有手機，鬼鬼祟祟觀察附近剛好沒人，心生歹念趁無人注意偷走手機後狂奔逃逸。

結果警方仔細一看，發現竊賊是幾天前曾在路邊攔查過的35歲李姓男子，當時他在路邊形跡詭異，結果昨晚就犯下竊盜，隨即查閱李男資料，半小時內就在附近網咖發現其行蹤，李男見到員警找上門還否認有偷手機，但員警出示相關資料，同時指出身分，李男當場百口莫辯，隨即在他外套內發現失竊的手機，全案依法移請偵辦。

桃園一名外送員昨晚送外送到桃園區龍安街，拿餐給客人之後發現機車上的手機被偷。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名外送員昨晚送外送到桃園區龍安街，拿餐給客人之後發現機車上的手機被偷。記者周嘉茹／翻攝

外送員 桃園 監視器

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