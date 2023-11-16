3人街頭喋血釀死傷…2人為清潔隊員 北市環保局：平時感情不錯

北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。記者李隆揆／攝影 北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。環保局今表示，今早接獲消息，對於發生這件事深表遺憾，事發凌晨非上班時間，目前不知為何發生原因，詳情有待警方調查。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，王員、高員均為社會局以工代賑的同仁，分別在大同區清潔隊建成分隊服務4年、2年，工作內容主要為清掃道路，兩人平時工作表現正常、彼此感情不錯。

鄧淞駿說，王員正在醫院急救，其家屬也趕赴到場，環保局職安科與相關同仁第一時間已到醫院關心，後續將協助醫療、勞健保申請事宜；同時通知大同區公所與社會局，是否有社會資源可協助高員喪葬事宜。另外，環保局人事室第一時間已聯繫關心建成分隊，若分隊同仁需心理輔導或諮商，人事室將安排人員到分隊輔導、諮商。