快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3人街頭喋血釀死傷…2人為清潔隊員 北市環保局：平時感情不錯

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。記者李隆揆／攝影
北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。記者李隆揆／攝影
北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。環保局今表示，今早接獲消息，對於發生這件事深表遺憾，事發凌晨非上班時間，目前不知為何發生原因，詳情有待警方調查。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，王員、高員均為社會局以工代賑的同仁，分別在大同區清潔隊建成分隊服務4年、2年，工作內容主要為清掃道路，兩人平時工作表現正常、彼此感情不錯。

鄧淞駿說，王員正在醫院急救，其家屬也趕赴到場，環保局職安科與相關同仁第一時間已到醫院關心，後續將協助醫療、勞健保申請事宜；同時通知大同區公所與社會局，是否有社會資源可協助高員喪葬事宜。另外，環保局人事室第一時間已聯繫關心建成分隊，若分隊同仁需心理輔導或諮商，人事室將安排人員到分隊輔導、諮商。

北市 健保

延伸閱讀

北市3人街頭互砍釀2死1傷！2人是北巿清潔隊員 不排除糾紛尋仇

北市大同區凌晨傳喋血 3男警局旁刀棍互毆釀2死1重傷

相關新聞

影／驚悚！車在國道故障 乘客下車幫放標誌竟被撞飛死亡

國道一號苗栗三義段今天早上發生驚悚車禍，小貨車故障停在外側車道，乘客下車放標誌要警戒時，被後車撞飛，當場無呼吸心跳，送醫...

台南騎士未打方向燈「5分鐘被開9張罰單」噴萬元罰款

台南市議員朱正軒今天在議會自由發言質詢，陳情人騎機車行經永康台一線，被以民眾檢舉方式，相同違規行為竟在5分鐘內遭警察連續...

影／還有第4人！北市街頭喋血2死1傷 他到案稱「看到刀就嚇跑」

台北市大同區蘭州街今晨發生鬥毆案，現場3人重傷送醫，其中2人傷重不治，1人仍救治中，警方介入查出高姓男子與王姓男子有糾紛...

3人街頭喋血釀死傷…2人為清潔隊員 北市環保局：平時感情不錯

北市大同區蘭州街今凌晨發生2死1重傷命案，警方初查其中2人為北市環保局清潔隊員。環保局今表示，今早接獲消息，對於發生這件...

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

1輛貨櫃車今早在高雄市前鎮區新生路高架橋上翻覆，貨櫃懸在橋邊護欄上，幾乎要掉落橋下，岌岌可危，司機受困車內，目前警、消已...

高雄三寶爸打死40天老么 兩子安置後...驚見老二也受虐

高雄21歲林姓三寶爸去年7月因不滿被岳父碎念，把出生滿40天的兒子當成「出氣包」，痛毆男嬰致死，林被檢方聲押獲准，二審重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。