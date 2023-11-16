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久病中風男留字條離家 雄警消跨夜搜索12小時大排找到人

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

高雄市杉林區昨夜發生一起人口失蹤案，一名45歲張姓男子，有中風病史，領有身心障礙手冊，在家中留下感謝父母照顧的字條後就離家出走，家屬擔心張男安危，昨夜8點多向杉林分駐所報案，警方獲報後一並通知消防局杉林分隊協尋，終於在超過12小時跨夜搜索後，在9點50分左右尋獲。

據民眾表示，昨夜當地警消派出大量人力，以張男住家為中心，向外搜尋，不論是果園、大排水溝，有可能發生意外的區域都沒放過。因為張姓男子有過中風病史，本身領有身心障礙手冊行動不便，再加上留下疑似遺書的字條就消失不見。家屬擔心張男想不開，自尋未果後趕緊通報警消協尋，歷經超過12小時的搜索，終於在9點50分左右，在一處排水溝中尋獲，仍有生命徵象。

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中風 排水溝 父母

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