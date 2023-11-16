苗栗男開車講電話拒檢逃 撞車被捕...警辦他公共危險

48歲鄭姓男子昨晚在苗栗縣公館鄉不服警方稽查，開車在苗栗市中正路苗栗地方法院前面撞及路邊停車，鄭男輕微受傷就逮。圖／民眾提供 48歲鄭姓男子昨天晚間在苗栗縣公館鄉不服警方稽查，開車往苗栗市方向逃竄，幾分鐘後就在苗栗市中正路苗栗地方法院前面撞及路邊停放一輛轎車，鄭男輕微受傷就逮，全案警方依公共危險罪嫌究辦。

警方初步調查，鄭男昨天晚上10點多在台6線公館鄉五穀村路段開車講電話，巡邏警方看見攔檢，他不服稽查，開車加速往苗栗市方向逃竄，數次跨越道路分隔線逆向，警車一路追逐，鄭男開車在苗栗地院前失控，撞及路邊停放的轎車停下被逮捕，鄭男受輕傷，車內男乘客沒有受傷，2車嚴重損壞。

鄭男酒測值零，警方在車上並未發現違禁品，鄭男也沒有通緝，乘客也表示一直要鄭男停車，鄭男仍不顧開車逃給警方追。警方說，鄭男涉嫌危險駕駛，依公共危險罪嫌處理中。