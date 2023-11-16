台中幼兒園長未從警留遺憾...今捐防割袖套助警護治安

巴比倫幼兒園長張聖智近日捐出60組防割袖套，給第二警分局育才所的警員使用。圖／第二警分局提供 台中巴比倫幼兒園園長張聖智出身軍人家庭，有感軍、警職業常面臨不確定風險，且近年有傳鐵路警察遭乘客刺死案，因此在近日決定為幼兒園所在的轄區育才派出所，捐出60組的防割袖套，張說，身為軍人後代，且鄰居也是警察，對於軍警工作十分嚮往，但未能如願，不過還是能略盡棉薄之力，守護警察執勤安全。

巴比倫幼兒園長張聖智說，近來時常在媒體報導上看見警察為處理酒醉、暴力鬥毆、精神病患、追捕逃犯等案件，屢有遭刀械攻擊導致員警受傷甚至死亡的情形，令人十分心痛與不捨。

張聖智說，自己是出身軍人世家，住在眷村的鄰居也當警察，從小對於軍警工作即十分嚮往，除了擔任第二警分局育才所的警友站副站長之外，此次也自掏腰包，捐贈防割袖套60組，希望為辛苦的人民保母盡一心力，也表達社會大眾絕對支持第一線維護治安、交通工作的警察人員。