影／失聯移工騎車雙載違規遭雄警攔 結束結伴5年打零工生活

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聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武兩名雙載騎士日前違規跨越路口分向限制線，正好被後方巡邏警撞見示意攔停，但警一看兩人不像本國人，隨即查問身分察看居留證，兩人神情頓時慌張並閃避盤問，警將兩人帶返派出所並請高雄專勤隊詳問，經查證，這2名印尼籍男子皆為失聯近五年移工，依法移請移民署查處。

據悉，周一澄觀派出所警員巡邏至仁勇路與仁忠路口時，發現30歲瓦姓騎士載著43歲友人騎車違規，一問得知，兩人皆為印尼移工，但兩人一聽見關鍵字「居留證」，便推說著放在家中沒有帶在身上，手機也沒拍照留存，神情閃躲刻意規避警方查問。

心想現場再三追問，也無法問出結果，員警乾脆將兩人帶回派出所，並委託高雄專勤隊協助；經查，這兩名印尼移工竟在台逾期居留將近5年。

據了解，兩人是在台工作時結識，皆認為工作待遇不佳，因此，雙雙失聯離開公司，但沒想到成為失聯移工，反倒更難找到好工作，平日只能打零工維生，並且居無定所。警詢後，將兩人依違反入出國及移民法移請移民署專勤隊查處。

印尼籍移工2人因交通違規遭仁武分局警員攔查。記者古和純／翻攝
印尼籍移工2人因交通違規遭仁武分局警員攔查。記者古和純／翻攝
警方將交通違規的移工2人帶返派出所查問身分。記者古和純／翻攝
警方將交通違規的移工2人帶返派出所查問身分。記者古和純／翻攝

移民署 移工 印尼

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