影／台中八旬老嫗山區迷途9小時 被發現竟手抱這根躺草地

台中市80歲何婦前天外出散步失蹤，家屬心急報警，警方與里長、守望相助隊以同心圓方式搜尋，終於在深夜10點多發現何婦累倒在草地上，雙手環抱著一棵樹，相當不安。所幸何婦意識清楚、無外傷，為求慎重送醫進一步檢查，家屬這才安心。

前天下午1點多，80歲何婦獨自外出散步，晚上用餐時間仍未歸，何婦兒子發覺有異，晚上7點多向東勢警分局中坑派出所報案；家屬指出，老母親患有失智症，擔心夜深氣溫驟降，老人家身體撐不住，希望警方協尋。

警方從何婦住家以同心圓方式擴大調閱監視器，發現何婦下午獨自走往東勢山區後即無蹤跡，員警協同福隆里里長林品巧與守望相助隊一同進入山區，擴大尋找。

因晚間視線不佳，且山區產業道路多，員警與民力兵分三路進行搜救，終於在深夜10點多，東和橋上切約2公里處樹林內發現虛弱的何婦。

搜救人員指出，何婦因體力透支，倒在草地上、雙手抱著一棵樹。何婦說，自己滑落跌倒，本想藉著扶樹木起身，沒想到身體使不上力，無法站起來，只好躺在草地上待救，隨著天黑伸手不見五指，她相當害怕。

所幸，何婦意識清楚、無外傷，由救護人員送往東勢農民醫院就醫，已平安返家。家屬對於警方及民力全力協尋，讓老母親平安返家，相當感謝。