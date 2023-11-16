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板橋男勸阻同行別抽菸「遭毆倒地被輾死」動手運將送辦10萬交保

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

孫姓男子遭這輛休旅車輾過，現場地面上還殘留血跡。記者黃子騰／翻攝
孫姓男子遭這輛休旅車輾過，現場地面上還殘留血跡。記者黃子騰／翻攝
新北市1名擔任計程車司機的54歲孫姓男子，前天晚間步行經過板橋區大觀路時，因勸阻同車隊的50歲林姓計程車司機不要在車內抽菸，引發雙方口角進而互毆。孫男被林男打倒在地後，慘遭胡女駕駛的休旅車輾過送醫不治。新北地檢署昨晚複訊後依傷害致死罪嫌諭令林男10萬元交保，胡女則依過失致死罪嫌5萬元交保。

這起離奇死亡車禍是發生於前天晚間8時許，再某車隊擔任計程車司機的孫姓男子，步行經過板橋區大觀路三段160巷時，發現同車隊1名林姓運將將車停在路旁，人就坐在駕駛座上開著車窗抽菸，二手煙不時從車內飄出。孫男見狀認為會影響車隊形象因而上前勸阻「別在車內抽菸」。

林姓司機聞言不滿立即回嗆「下班時間有什麼不行？」雙方隨即發生口角進而互毆，孫男慘遭林男打倒在地，此時35歲胡姓女子駕車疾駛而來，疑因未注意直接輾過孫男，導致孫男傷重送醫不治。

板橋警方獲報到場將林男、胡女帶回警局，2人都沒有酒駕，詢後將林男及胡女分依傷害致死及過失致死罪嫌送辦。新北地檢署複訊後，依傷害致死罪諭令林男10萬元交保，胡女依過失致死罪5萬元交保。

警方將林姓運將依傷害致死罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將林姓運將依傷害致死罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝

計程車司機

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