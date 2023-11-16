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「導航」又惹禍！小情侶出遊天黑受困燕巢泥火山

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

全台最大的泥火山群就在高雄燕巢，日前18歲陳姓男子騎車載著女友前來遊玩，見天色已暗正準備下山，怎知，隨著導航指引在山區迷了路，四周變得烏漆抹黑，兩人就怕手機沒電，趕緊先報警求助，所幸，警方順利找到陳男帶領下山，結束一場意外的迷航驚魂。

高雄一對18歲情侶到泥火山群遊玩，誤信導航受困山區。記者古和純／翻攝
高雄一對18歲情侶到泥火山群遊玩，誤信導航受困山區。記者古和純／翻攝

高雄岡山分局深水派出所上周日晚間8時許，有男子報案指稱在燕巢烏山頭泥火山區迷航，警員林士閔獲報後，立馬趕往現場搭救。

陳男指出，他與女友來烏山頭泥火山風景區遊玩，發現天色已晚準備騎車下山，沒想到，隨導航指引越騎越怪，反而騎到烏漆抹黑的草地上，兩人越覺不對勁，慌張得不知所措，趁著手機還有電力趕緊報警。

警呼籲，民眾至山區遊玩，切勿完全依靠導航，若發現路況有異時，應即刻回頭或詢問在地居民，以防迷途受困。

高雄一對18歲情侶到泥火山群遊玩，誤信導航迷路，警方協助脫困。記者古和純／翻攝
高雄一對18歲情侶到泥火山群遊玩，誤信導航迷路，警方協助脫困。記者古和純／翻攝

泥火山 迷航 女友

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