嘉義男駕車碰撞受傷「Apple Watch發求救訊號」消防員及時救援

嘉義市消防局昨天深夜獲報，大同路和世賢路二段的交叉路口附近車禍，2輛轎車撞擊，一輛車頭毀損，另一輛車體翻覆，其中1名駕駛受傷送醫。 記者魯永明／翻攝 嘉義市消防局昨天深夜11點45分獲報，大同路和世賢路二段的交叉路口附近有車禍救護，救護人員抵達，現場為2輛轎車撞擊，一輛車頭毀損，另一輛車體翻覆，四輪朝天，其中1名駕駛受傷送醫，受傷駕駛說，配戴的Apple Watch判定遭受嚴重車禍撞擊，主動撥打119報案專線並提供GPS定位。

警方根據目擊民眾研判，疑暗夜視線不良，且轉彎車未禮讓直行車，導致兩車嚴重撞擊，車禍原因需鑑定調查。29歲男駕駛自行脫困後，意識清楚，頭部及肢體多處疼痛。救護人員給予清洗傷口、包紮止血，排除頸椎受傷，神經學檢查無明顯異常後，傷者送台中榮民總醫院嘉義分院治療。

Apple Watch的跌倒偵測功能，從2018年Apple Watch Series 4之後開始出現，透過內建的加速感測器和陀螺儀，可以分析手腕移動軌跡和衝擊加速度，主動判斷使用者是否發生嚴重的跌倒狀況，並發出通知，讓使用者點選是否立即撥打電話求救，如果在1分鐘內使用者沒有任何回應，便會主動撥打緊急服務電話，同時傳送位置資訊給「醫療卡」中預設好的緊急聯絡人。