嘉市車禍死亡及自行車事故增加議員關切 警方分析這兩類族群居多

嘉市員警在路口執行夜間取締酒駕勤務。圖／警方提供 嘉義市元月至今車禍死亡人數，以及自行車事故增加，引起議員關切，市長黃敏惠在道安會報指示交通處、警察局，從交通工程、執法拿出辦法改善，減少事故，警察局統計分析，車禍死亡以成人及65歲以上高齡者居多；自行車事故學生族群居多。

議員林煒軒質詢提出交通部資料，指出車禍死亡人數增加，另微笑單車ubike增加站點單車數量，自行車事故增加，要求兼顧民眾行的需求及交通安全，比照台北市落實人車道分流。

市警局說，交通部統計嘉義市1月至8月，30日內死亡交通事故共計發生20件，去年發生27件，相較減少7件。警政署統計1月至11月15日，24小時內死亡A1類交通事故共計發生13件，去年發生11件。

肇事車種分析：汽車肇事4件、機車8件、行人1件，與去年年相較，機車肇事增加3件、行人肇事增加1件。死者年齡分析，今年18至24歲青少年死亡1人、25至64歲成年人死亡6人、65歲以上高齡者死亡6人，與去年相較高齡者死亡增加2人。

肇事原因分析，違反號誌管制或指揮發生4件最多、酒醉後駕駛失控發生3件次之，與去年相較違反號誌管制或指揮增加2件最多、酒醉後駕駛失控增加1件次之。

防制作為：每件A1類交通事故發生，事故所轄分局就個案發生肇事原因、時段等，規畫執法勤務，製作交通宣導單分送肇事地點周邊民眾，提高宣導觸及率。為降低易肇事路口交通事故，規畫「易肇事路口滾動防制計畫」及設置「擬警察人形立牌」，降低事故發生。

繪製碰撞構圖配合市府交通處工程改善，持續強化科技執法量能，彌補警力不足。配合警政署全國同步擴大取締酒駕，再規畫自辦酒駕勤務嚇阻酒後駕車，配合酒駕肇事溯源，約制飲酒場所配合宣導代駕或勿酒後駕車。利用老人社區及公園晨運時段，宣導65歲以上年長者應穿亮色系服飾及強化交通安全防禦觀念。