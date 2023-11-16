推倒勸阻抽菸男子致遭輾斃 小黃司機諭令10萬交保

中央社／ 新北15日電

男子勸阻小黃司機別抽菸，衝突中被推倒地，恰好遭經過的車輾斃。檢方依傷害致死罪嫌諭令推人的林男10萬交保。記者黃子騰／翻攝
男子勸阻小黃司機別抽菸，衝突中被推倒地，恰好遭經過的車輾斃。檢方依傷害致死罪嫌諭令推人的林男10萬交保。記者黃子騰／翻攝
新北板橋14日發生男子勸阻小黃司機別抽菸，衝突中被推倒地，恰好遭經過的車輾斃。檢方今天依傷害致死罪嫌諭令推人的林男10萬交保，並依過失致死罪嫌諭令輾人的胡女5萬交保。

警方調查，這起意外發生在14日晚上8時許，54歲孫姓男子路過板橋區大觀路三段160巷口時，疑因計程車上50歲林姓司機抽菸等問題上前勸阻，過程中彼此發生口角，林姓司機憤而下車和孫男爆發肢體衝突。

警方調查，雙方爭執過程中，孫男被推倒在地，胡姓女子剛好駕駛汽車經過，因煞車不及輾過倒地的孫男。警消據報，到場發現孫男頭部重創，失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

警方獲報迅速到場處理，經詢問後，移送涉嫌推擠孫男的小黃司機林男，以及開車撞死路人的駕駛胡女。

新北地檢署表示，今天複訊後，依傷害致死罪嫌，諭令林男新台幣10萬元交保；依過失致死罪嫌，諭令輾斃孫男的胡女5萬元交保。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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