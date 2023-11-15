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酒醉男持刀刺傷泡湯客友人關切 警調查並無包圍、叫囂

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

童姓男子昨天晚間10點多，他酒後與到新北市萬里泡湯的遊客在超商發生衝突，童男涉嫌持蝴蝶刀刺傷一名男子頭部。有民眾在爆料公社爆料，嫌犯的友人衝進派出所叫囂，警方調監視器查明過程，澄清並無包圍、叫囂情事，今天訊後將童男依傷害罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

今天有民眾在爆料公社指出，14日晚間他們一行從新竹前往萬里泡湯，晚間10點多經過某超商溫泉門市買飲料，同行一名友人突遭不明人士叫囂後，持蝴蝶刀刺傷頭部，就醫後前往大鵬派出所報案，對方還有一票人衝進派出所叫囂，質疑觀光區治安。

金山警分局調查，14晚間10時許，萬里加投路某超商，童男與被害男子發生衝突，童男酒醉涉嫌持刀傷人刺傷男子頭部，被害男子自行前往醫院就醫，分局接獲通報將被害人及其友人帶返大鵬派出所。

警方說，被害人發現童姓嫌犯在派出所對面，員警立即將童男帶返所，並與被害人隔離，事後童男友人至派出所關心，經調閱相關監視器，確認期間並無爆料公社貼文內容所稱叫囂與包圍情形，只有到場關心。

金山分局副分局長林德清說，男子涉嫌酒後持刀傷人，事後警方獲報後立即將男子帶返偵辦。經調閱監視器調查，嫌犯友人有至派出所關心，但並無包圍、叫囂行為，被害人今天到派出所完成筆錄，全案依傷害罪移送基隆地檢署偵辦。

酒醉男持刀刺傷泡湯客頭部，友人到派所關切，警調查並無包圍、叫囂情事。記者游明煌／翻攝
酒醉男持刀刺傷泡湯客頭部，友人到派所關切，警調查並無包圍、叫囂情事。記者游明煌／翻攝

爆料公社 監視器 萬里

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