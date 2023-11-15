騎士撞死闖紅燈走斑馬線行人 自首並賠償獲緩刑免入獄

基隆市李姓男子騎機車經過路口時，撞上闖紅燈走斑馬線過馬路的陳姓夫婦，陳男送醫死亡。檢方起訴李男涉嫌過失致人於死罪，基隆地方法院審酌陳男闖紅燈為肇事主因、陳男自首並與被害人家屬和解及賠償，判刑7月；緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，李男去年12月31日早上6點多，騎普通重型機車沿仁一路往東明路方向行駛，見綠燈通過愛四路口時，撞上從愛四路闖紅燈，從夜市街道走斑馬線穿越仁一路，往田寮河方向行走的陳姓夫婦。

陳男送醫後，當天上午7點35分因頭部鈍傷併顱內出血死亡，陳妻頭部有外傷，合併右眼眶周圍瘀腫、右眼瘀腫、骨盆骨折、左手第五指近端指骨骨折、雙手瘀腫、左臀及左大腿瘀腫傷害。

李男在車禍發生後留在現場，向員警坦承為肇事人。警方詢問後將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，依過失致死罪嫌、過失傷害罪嫌起訴李男。陳妻在基隆地院審理辯論終結前撤回告訴，諭知不受理判決。

法官指出，李男騎機車接近斑馬線不依規定讓行人優先通行，導致陳男死亡，犯過失致死罪。審酌李男雖有疏未注意車前狀況，未禮讓斑馬線上的陳男先行，因而撞上致陳死亡過失行為，但陳男闖越紅燈行走斑馬線也有過失。

法官比較兩人過失，認為陳男闖越紅燈為肇事主因，李男為肇事次因，行車事故初鑑、覆鑑也是相同見解，李男過失情節尚非嚴重，加上肇事後向前往現場處理的員警自首，依刑法規定減輕其刑。

法官另考量李男與陳妻等人達成調解，並依調解內容履行賠償，兼暨衡李男國中同等學歷，前為職業軍人，後來轉為服務業，月薪約2萬元，未婚等情狀，判刑7月。李男查無不良素行，坦承犯行，且賠償被害人及家屬，陳妻等人願意給李男自新機會，法官諭知緩刑2年。

李男騎機車經過路口時，撞上闖紅燈走斑馬線過馬路的陳姓夫婦，陳男送醫死亡。基隆地方法院審理後，依過失致人於死罪判李男7月徒刑；緩刑2年。圖／翻攝自GoogleMap