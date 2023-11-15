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別當馬路三寶！台南市檢舉交通違規排行 「不依規定使用燈光」是第1

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市今年1至10月民眾檢舉交通違規行為，經市警察局交通大隊今天統計發現，第1名是不依規定使用燈光。圖僅示意。記者侯永全／攝影
台南市今年1至10月民眾檢舉交通違規行為，經市警察局交通大隊今天統計發現，第1名是不依規定使用燈光。圖僅示意。記者侯永全／攝影

台南市今年1至10月民眾檢舉交通違規行為，經市警察局交通大隊今天統計發現，第1名是不依規定使用燈光。執法組說，道路交通安全規則第109條規定，遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈；非遇雨、霧時，不得使用霧燈。不依規定使用燈光者，依照道路交通管理處罰條例第42條規定，可處以1200元以上3600元以下罰鍰。

交通大隊統計1至10月前十名民眾檢舉交通違規排行，第1名：不依規定使用燈光，91291件。第2名：闖紅燈62787件。第3名：不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，35326件。第4名：逆向行駛31451件，第5名：交岔路口／公車站十公尺／消防車出入口五公尺臨時停車，29051件。

第6名至第10名依序為，轉彎或變換車道不依標誌（標線、號誌）指示、未戴安全帽、多車道不依規定駕車、機車不在規定車道行駛、直行車占用轉彎專用道。

近期常有民眾收到紅單，「卻不知道不能這樣開（騎）車」，「不曉得下雨天時必須開啟頭燈」，或者「非遇雨、霧時，不能開啟霧燈」，有所疑惑。執法組說，道路交通安全規則第109條規定：「遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈；非遇雨、霧時，不得使用霧燈。」，所以，不依規定使用燈光者，依照道路交通管理處罰條例第42條規定，可處以1200元以上3600元以下罰鍰。

交通大隊長施衣峯呼籲駕駛朋友，檢視是否常有這樣的違規行為，不要成為被民眾檢舉的對象，違規被檢舉事小，但是萬一發生車禍卻可能背負肇事責任，得不償失。

台南市今年1至10月民眾檢舉交通違規行為，經市警察局交通大隊統計前10名樣態排行。表／台南市交通大隊提供
台南市今年1至10月民眾檢舉交通違規行為，經市警察局交通大隊統計前10名樣態排行。表／台南市交通大隊提供

頭燈 車道 標誌 交通違規

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