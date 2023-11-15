桃園取締噪音車以「行為罰」 違法改管被抓直接罰3千到3萬

為了加強取締改裝噪音車，桃園市自9月起將改裝排氣管從標準罰改為「行為罰」，只要車輛上路使用未經認證的排氣管，被稽查或檢舉妨害安寧，就直接處3千元以上3萬元以下罰鍰，至今已接獲並處理133件違規。另聲音照相科技執法設備年底也將從12組增至39組，從源頭杜絕噪音。

桃園市政府9月22日依噪音管制法第8條公告「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧之行為」，以往是需等待召回檢驗不合格才罰，現在查證違規屬實，不需召回逕行告發，以「行為罰」強力管制改裝噪音車。

自公告日起，在桃園市境內不分時段，車輛上路如使用未經認證排氣管，被稽查或檢舉妨害安寧，即可直接告發處分，處3千元以上3萬元以下罰鍰，拒不改善者，按次處罰。環保局自公告後迄今，已接獲並處理民眾檢舉41件、警政通報92件，共133件。

對此有民眾不滿，認為改裝車輛是自己的權益，但改裝零件是有合法認證，以推動車主合法使用選擇原廠或經主管機關認證標準的替換型消音器為目的，交大表示，希望業者為民眾改裝時，使用合法的零件，並與機車公會、排氣管製造廠商合作，宣導配合販售及生產經主管機關審驗合格排氣管，別再讓駕駛人「個人改車行為」，影響市民生活品質與環境安寧。

桃園「靜桃計畫」大執法專案，6至10月攔檢1935件疑似噪音車輛，有1030件告發超標，告發率達53.2%，裁罰235萬1700元。溯源調查64家改裝車行，車體改裝違規告發89件；改裝車行查核228家次，查獲5家未取得商業登記依法裁處，另經環保局統計聲音照相科技執法噪音超標告發191件，裁罰50萬7600元，目前建置12組設備，年底前將增至39組。

桃警截至10月底於全市各地加強蒐證通報改裝噪音車，共移送環保局8620件，已查證8620件，通知到檢7461件，尤其著重深夜10點至隔日清晨6點加強蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事。

交大大隊長林鼎泰表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，還對交通安全構成威脅，違規改裝車也可能影響車輛的操控性能和安全性能，進一步危及駕駛者和其他道路使用者的安全，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境。