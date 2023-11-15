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影／台中瑪莎拉蒂「快樂波特」撞翻豐田 下巴碎維修恐噴百萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬李姓婦人在今天中午駕駛TOYOTA休旅車Cross行經西屯區時，疑在迴轉時未禮讓直行車，加上當時駕駛瑪莎拉蒂轎車「快樂波特」直行的李姓老翁，疑未注意車前狀況，直接在路口將李婦休旅車撞翻，李婦手部受傷，李翁則是頸部扭傷，瑪莎拉蒂的前保桿幾乎全毀；黃姓車商說，根據照片估算，維修費用破百萬元。

中華民國汽車鑑價協會理事長黃健泰說，根據媒體提供的相片目測，該輛瑪莎拉蒂的車頭前下巴、前葉子板、大燈、引擎蓋都有毀損，全部都換新的話，維修費用至少破百萬元，看照片應無傷及引擎，若傷到引擎的話，該輛車可能直接報廢，不然維修費用會超過車輛的殘值，不過詳細的維修費用，仍需看到實車的毀損狀況後，才能準確估計。

經查，七旬李姓婦人（72歲）今天中午12時許，駕駛TOYOTA休旅車Cross，沿市政北七路往河南路方向，內側車道迴轉，當時李姓老翁（69歲）駕駛瑪莎拉蒂轎車，沿市政北七路往惠來路，外側車道直行，雙方在路口發生碰撞，瑪莎拉蒂直接將豐田休旅車撞到側翻，兩車車頭、車身都有毀損。

警方獲報到場，李婦手部輕傷，沒有送醫，車內乘客沒有受傷，李翁則是頸部有扭傷，二人都無酒精濃度，初判肇事原因是未依規定讓車、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

車商說，受損的瑪莎拉蒂轎車是Quattroporte，俗稱「快樂波特」，屬大型豪華房車，有分兩種排氣量，根據不同的配備，要價可從500萬至900萬元不等，不過挑人買、掉價快，2015年生產的二手價，約在150萬至200萬元間。

台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，當場把李婦休旅車撞到側翻。圖／讀者提供
台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，當場把李婦休旅車撞到側翻。圖／讀者提供

台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，當場把李婦休旅車撞到側翻。圖／讀者提供
台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，當場把李婦休旅車撞到側翻。圖／讀者提供
台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，瑪莎拉蒂前保桿、大燈等部位毀損，維修費破百萬。圖／讀者提供
台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，瑪莎拉蒂前保桿、大燈等部位毀損，維修費破百萬。圖／讀者提供
台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，瑪莎拉蒂前保桿、大燈等部位毀損，維修費破百萬。圖／讀者提供
台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，瑪莎拉蒂前保桿、大燈等部位毀損，維修費破百萬。圖／讀者提供
台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，當場把李婦休旅車撞到側翻。圖／讀者提供
台中市李姓老翁今天駕駛瑪莎拉蒂行經西屯區時，撞上李姓婦人駕駛的豐田休旅車，當場把李婦休旅車撞到側翻。圖／讀者提供

瑪莎拉蒂 休旅車 車道

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