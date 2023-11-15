還敢酒駕嗎？苗栗監理站首次安排22人殯儀館道安講習

酒駕肇事傷亡知有所聞，新竹監理所苗栗監理站、頭份市公所殯葬管理所合作，今天首次將酒駕再犯班道安講習，移師至頭份殯儀館上課，讓22名學員深刻警惕，並體會生命的寶貴。

最近2年因酒駕造成死亡579人，今年1至8月全台因酒駕事故傷亡人數6947人，其中苗栗縣就有186人，新竹區監理所張耀輝副所長表示，雖然歷年交通法規針對酒駕違規提高相關罰則，並透過吊扣駕照，希望能減少酒駕事件，但酒駕情況仍不斷頻傳，為了讓學員有所警惕，今天安排酒駕再犯道安講習到頭份殯儀館上課。

台大新竹生醫分院護理師擔任講師，講授生命教育課程，並向學員分享之前曾有人因酒駕車禍而造成右腿截肢，付出慘痛的代價，也承諾再也不敢喝了，接著由頭份殯葬管理所人員向學員導覽解說大體入館流程，讓參與課程的酒駕累犯者更加了解生命的最後一哩路及體會生命的無價，現場氛圍莊嚴、嚴肅，課後有學員表示，經過震撼教育課程，不敢酒駕了。

苗栗監理站呼籲，希望透過課程讓學員有所警惕，徹底改掉酒駕，為維護自己與其他用路人安全，飲酒前記得「指定駕駛」，飲酒後可以「搭計程車」或「代駕服務」，不再讓酒駕造成憾事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康