大學生打工應徵投資公司當車手 出面親取250萬被逮喊冤

桃園市平鎮警方連破多起網路投資詐騙案，平鎮區黃姓男子誤信網路投資股票暴利話術，先後匯款和面交250萬元，驚覺詐騙報案，警方循線逮捕黃姓大學生偵辦，市警局長吳坤旭頒獎金表揚。

吳坤旭今天上午表示，警方今年配合金融機構全力阻詐，阻詐案件、金額增加不少，尤以網路投資、購物和解除分期付款占詐騙案前三名，值得民眾特別小心，提醒民眾投資要找合法平台，以免上當被騙。

平鎮警方表示，北勢派出所員警接獲平鎮區黃男報案，他透過Telegram網路軟體加入新城投資公司群組，誤信自稱林男指示出資操作申購股票下，先後匯款和面交250萬元到指定帳戶，他驚覺被騙，與對方佯稱面交投資現金，警方在平鎮德育街逮捕取款的黃姓大學生車手。

黃姓車手指稱，他在上個月為了打工賺錢，看見Telegram網路軟體一家新城投資公司徵人，與暱稱N的男子聯繫被邀加入Line群組，之後接受指示收取投資現金，他否認自己涉投資詐財。警方偵訊後將他依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

吳坤旭赴平鎮分局頒發獎金表揚北勢派出所等偵破詐欺案有功人員，吳坤旭表示，市警局要求各分局全力打詐、阻詐，宣導民眾防詐，警方配合金融機構阻詐，今年與去年比較，阻詐案件增如100多起、阻詐金額增加1、2億元，又以網路投資、購物和解除分期付款詐騙案居前三名。

分析詐騙集團大都利用網路群組招攬民眾投資股票賺錢手法，引誘民眾想賺錢心態誤入陷阱，也利用網路購物取得民眾個資外洩，並利用民眾不知ATM不能解除分期付款功能，詐騙民眾轉帳匯款受騙，吳坤旭呼籲民眾投資要挑選合法平台，不要加入沒聽過的平台或投資工具，不要誤聽、誤信假冒名人群組投資，避免得不償失。