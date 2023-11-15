影／糖尿病男開車撞輕軌護欄像酒駕 幸好警認出他及時救命

新北市日前有1輛轎車在淡海新市鎮擦撞輕軌捷運護欄，33歲陳姓駕駛癱坐車內意識模糊，員警趕抵以為是酒駕，查驗身分時卻認出他去年曾因血糖過低昏倒，連忙通知救護人員說明狀況，注射葡萄糖液之後逐漸恢復意識。

淡水警分局12日深夜11時許接獲報案，輕軌捷運濱海沙崙站旁有1輛轎車擦撞軌道護欄，水碓派出所員警趕抵問話，陳男在駕駛座上虛弱恍神無法清楚回答，引擎未熄火的車卻開始滑動。

原來車還打著前進檔，意識模糊的陳男勉強踩住煞車，員警趕緊叫他排入停車檔，但陳男似乎很難配合動作，肢體和面容反應都很像酒醉，不過身上沒有酒味，員警連忙開啟車門進去幫忙排檔、拉手煞車。

查驗身分與住址時，警員李瀚強突然想起去年曾經處理類似案件，認出陳男當時因為低血糖昏倒在社區門口，被緊急送醫急救。李瀚強連忙通知119，告知可能有糖尿病患者急需援助，救護人員趕抵測量血糖果然發現偏低，注射葡萄糖液之後便逐漸恢復意識，家屬接到通知趕抵現場，頻向警方致謝。

淡水警分局指出，若是糖尿病引起的低血糖急性併發症，會導致虛弱、嗜睡、心跳加快、發冷、視力模糊等等症狀，嚴重還可能抽筋、昏迷、休克，因此建議假如經常發作，最好審慎考慮不要再開車，至少也要隨身準備應急的食物、飲料或醫師處方。行車期間感到不適，應立即開啟故障燈號、停靠路邊休息處置，才能避免危險。