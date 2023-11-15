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台東市民航路轎車追撞機車 58歲男騎士傷重不治

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市民航路今早發生追撞事故，58歲劉姓男子騎機車從議會往台東航空站方向行駛，準備從外側車道變換至內側車道，同方向轎車疑似反應不及從後方追撞，劉姓男子傷重倒地，送醫後宣告不治。

今天上午8點27分左右，警方接獲民眾通報民航路發生機車、汽車追撞事故。警方調查，劉姓男子騎普通重型機車北向南往航空站方向行駛，事發時準備從外側車道變換至內側車道，不料後方賴姓男子（27歲）駕駛的轎車從後方撞擊，劉男傷重倒地。

事故發生後，肇事轎車的擋風玻璃破裂，劉男連人帶車甩飛出去，拖鞋、鑰匙散落一地，傷重送醫後宣告不治。警方指出，轎車駕駛賴男酒測值為0，死者酒測值待抽血檢驗，肇事原因須進一步調查釐清。

台東市民航路發生機車與轎車追撞事故，撞擊力道猛烈，轎車擋風玻璃破裂。記者徐白櫻／翻攝
台東市民航路發生機車與轎車追撞事故，撞擊力道猛烈，轎車擋風玻璃破裂。記者徐白櫻／翻攝
台東市民航路今天上午發生機車與轎車追撞事故，機車騎士傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
台東市民航路今天上午發生機車與轎車追撞事故，機車騎士傷重不治。記者徐白櫻／翻攝

車道 台東 車禍

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