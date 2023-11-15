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台2線大車又出狀況...大貨車先撞對向車的車尾 再撞山壁

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

李姓男子今天駕駛砂石車沿台2線，從宜蘭往基隆方向行駛，過彎道時車頭碰撞對向廖男駕駛的曳引車板架後，撞上對向山壁才停下。2人都未受傷，接受警方酒測，數值均為0，事故原因警方調查中。上午11點多事故車輛拖離現場，台2線才恢復正常行車。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9點8分接獲報案，台2線指標83.7K發生車禍，派遣瑞芳分隊4車9人前往救護時，看到30多歲李男駕駛的砂石車，撞上山壁，50多歲廖男駕駛的曳引車停在往宜蘭方向不遠處的路旁。2人都說沒有受傷，婉拒送醫。

據了解，李男今早駕駛大貨車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經肇事地點時，車頭撞擊對向廖男駕駛的貨車車尾板架，李男駕駛的大貨車接著撞擊山壁，占用台2線基隆往宜蘭方向車道

公路局北區養護工程分局基隆工務段人員，上午9時47分到場清理散落物，拖吊車上午10點42分展開拖吊作業，11時18分拖離現場，散落物也在11時20分清理完畢，警方解除交通管制，恢復雙向通行。

李姓男子今天駕駛砂石車在台2線碰撞對向廖男駕駛的曳引車板架後，撞上對向山壁。2人酒測值均為0，事故原因警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛砂石車在台2線碰撞對向廖男駕駛的曳引車板架後，撞上對向山壁。2人酒測值均為0，事故原因警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛砂石車在台2線碰撞對向廖男駕駛的曳引車板架後，撞上對向山壁。2人酒測值均為0，事故原因警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛砂石車在台2線碰撞對向廖男駕駛的曳引車板架後，撞上對向山壁。2人酒測值均為0，事故原因警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 車道

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