聽新聞
test
0:00 / 0:00
勸阻運將別抽菸遭毆倒地被輾死...悲劇竟因「維護車隊形象」
新北市板橋區大觀路昨晚發生離奇死亡車禍。知名車隊林姓小黃司機將車停在路旁抽菸時，同為該車隊司機的孫男步行經過，見狀覺得有損車隊形象於是上前制止，不料雙方發生衝突，孫男被打倒在地慘遭後方由胡女駕駛的轎車輾過，送醫急救後宣告不治。警方詢後將林男及胡女分依傷害致死及過失致死罪嫌送辦。
據了解，同樣擔任計程車司機的孫姓男子，昨天晚間7時許步行經過板橋區大觀路三段160巷時，發現同車隊的50歲林姓計程車司機將車停在路旁，大剌剌地就在車上開車窗抽菸，煙霧不斷飄出車窗外。孫男見狀認為有損車隊形象於是上前勸阻：「別在車內抽菸」。
不料林姓司機聞言回嗆：「下班時間有什麼不行？」雙方因而發生口角進而爆發肢體衝突，孫男不敵慘遭林男打倒在地。此時35歲胡姓女子正好開車經過，疑似未注意直接輾過躺在地上的孫男。警方及救護人員獲報趕抵，發現孫男頭部重創已無呼吸心跳，經緊急送醫急救後仍宣告不治。
警方將林男及胡女帶回警局偵詢，2人經酒測均無酒精反應。林男警詢時坦承與孫男發生口角互毆，警方詢後分依傷害致死罪與過失致死罪嫌將林男與胡女移送法辦。孫男確切致死原因仍待檢警相驗釐清。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言