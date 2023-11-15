勸阻運將別抽菸遭毆倒地被輾死...悲劇竟因「維護車隊形象」

新北市板橋區大觀路昨晚發生離奇死亡車禍。知名車隊林姓小黃司機將車停在路旁抽菸時，同為該車隊司機的孫男步行經過，見狀覺得有損車隊形象於是上前制止，不料雙方發生衝突，孫男被打倒在地慘遭後方由胡女駕駛的轎車輾過，送醫急救後宣告不治。警方詢後將林男及胡女分依傷害致死及過失致死罪嫌送辦。

據了解，同樣擔任計程車司機的孫姓男子，昨天晚間7時許步行經過板橋區大觀路三段160巷時，發現同車隊的50歲林姓計程車司機將車停在路旁，大剌剌地就在車上開車窗抽菸，煙霧不斷飄出車窗外。孫男見狀認為有損車隊形象於是上前勸阻：「別在車內抽菸」。

不料林姓司機聞言回嗆：「下班時間有什麼不行？」雙方因而發生口角進而爆發肢體衝突，孫男不敵慘遭林男打倒在地。此時35歲胡姓女子正好開車經過，疑似未注意直接輾過躺在地上的孫男。警方及救護人員獲報趕抵，發現孫男頭部重創已無呼吸心跳，經緊急送醫急救後仍宣告不治。

警方將林男及胡女帶回警局偵詢，2人經酒測均無酒精反應。林男警詢時坦承與孫男發生口角互毆，警方詢後分依傷害致死罪與過失致死罪嫌將林男與胡女移送法辦。孫男確切致死原因仍待檢警相驗釐清。

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