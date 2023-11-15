快訊

日本財政政策、貨幣政策陷矛盾且裹足不前 該怎麼解讀？

「從沒出現過聯合政府」 柯文哲：台灣歷史性的一刻

「藍白合」成局！達成6點共識 周六公布結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勸阻運將別抽菸遭毆倒地被輾死...悲劇竟因「維護車隊形象」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區大觀路昨晚發生離奇死亡車禍。知名車隊林姓小黃司機將車停在路旁抽菸時，同為該車隊司機的孫男步行經過，見狀覺得有損車隊形象於是上前制止，不料雙方發生衝突，孫男被打倒在地慘遭後方由胡女駕駛的轎車輾過，送醫急救後宣告不治。警方詢後將林男及胡女分依傷害致死及過失致死罪嫌送辦。

據了解，同樣擔任計程車司機的孫姓男子，昨天晚間7時許步行經過板橋區大觀路三段160巷時，發現同車隊的50歲林姓計程車司機將車停在路旁，大剌剌地就在車上開車窗抽菸，煙霧不斷飄出車窗外。孫男見狀認為有損車隊形象於是上前勸阻：「別在車內抽菸」。

不料林姓司機聞言回嗆：「下班時間有什麼不行？」雙方因而發生口角進而爆發肢體衝突，孫男不敵慘遭林男打倒在地。此時35歲胡姓女子正好開車經過，疑似未注意直接輾過躺在地上的孫男。警方及救護人員獲報趕抵，發現孫男頭部重創已無呼吸心跳，經緊急送醫急救後仍宣告不治。

警方將林男及胡女帶回警局偵詢，2人經酒測均無酒精反應。林男警詢時坦承與孫男發生口角互毆，警方詢後分依傷害致死罪與過失致死罪嫌將林男與胡女移送法辦。孫男確切致死原因仍待檢警相驗釐清。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

孫姓男子遭這輛休旅車輾過，現場地面上還殘留血跡。記者黃子騰／翻攝
孫姓男子遭這輛休旅車輾過，現場地面上還殘留血跡。記者黃子騰／翻攝
救護車趕抵現場將孫男送醫。記者黃子騰／翻攝
救護車趕抵現場將孫男送醫。記者黃子騰／翻攝

計程車司機 抽菸 過失致死 車禍

延伸閱讀

見小黃司機抽菸上前制止 板橋行人遭毆倒地慘遭後車輾死

行車糾紛變全武行…板橋男遭痛毆倒地 再被車輾過無生命跡象

不幹最大？警屁股插仙女棒、抽菸跳舞脫序影片瘋傳

北市敬老卡僅1%使用小黃 新北明年上路議員憂重蹈覆徹

相關新聞

勸阻運將別抽菸遭毆倒地被輾死...悲劇竟因「維護車隊形象」

新北市板橋區大觀路昨晚發生離奇死亡車禍。知名車隊林姓小黃司機將車停在路旁抽菸時，同為該車隊司機的孫男步行經過，見狀覺得有...

彰化市鬧區理髮廳火警 火勢猛烈仍搶救中

彰化市中山路二段中山國小前的一家理髮廳，今天上午11時38分許發生火警，彰化縣消防局據報後，調派14輛消防車、1輛救護車及34名消防人員前往灌救...

網傳男受騙去寮國遭凌虐 雄警查有其事...但影片張冠李戴

網傳1則「求救」貼文及影片，影片上有1名男子遭成群不明男子持棍棒毆打凌虐，畫面驚人。據警方了解，確有1名男子最近受騙出國...

台2線大車又出狀況...大貨車先撞對向車的車尾 再撞山壁

李姓男子今天駕駛砂石車沿台2線，從宜蘭往基隆方向行駛，過彎道時車頭碰撞對向廖男駕駛的曳引車板架後，撞上對向山壁才停下。2...

舢舨船長台南外海作業右腳骨折 海巡馳援協助就醫

台東籍「海力士」舢舨今天凌晨2點多在台南市二仁溪外4.5浬處海域作業，蔡姓船長不慎被曳繩捆住右腳腳踝，導致右腳骨折腫脹，...

23人受害！20萬名表送修被「掉包」 鐘表行老闆竟為典當抵債

高雄林姓男子將市價20多萬元的香奈兒手表交給翁姓鐘表行老闆維修，等了半年多，卻收到另一支廉價手表，林男氣炸報警提告，檢警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。