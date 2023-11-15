台南男慣竊賣場偷東西 警靠鷹眼認出送法辦

台南市52歲黃姓男慣竊，今年10月底到民權路三段某百貨賣場後，將商品防竊標籤撕下丟棄，以通過防盜門，涉嫌行竊2400多元商品得逞。警方接獲賣場人員報案後，調閱監視錄影畫面認出黃曾涉及另一家超市商品竊案，昨天將他通知到案，黃坦承行竊，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方調查，黃姓男子於在10月30日晚上8點30分，前往民權路三段某百貨賣場，除四處走動摸看商品，再三抬頭注意賣場監視器位置，後續趁四周無人之際，陸續拿取紅茶飲料4瓶、行動電源1個、自黏束帶1捲及運動沐浴乳1罐等物品，蹲下身以商品櫃遮掩來放入所背行李袋中，再進入廁所將賣場防竊標籤撕下丟棄，以通過防盜門後騎乘自行車離開。

賣場人員事後發現商品短缺並向派出所報案，員警查看監視器鎖定犯嫌身形，但未能查知身分陷入膠著。後續經所長施明昌將犯嫌照片上傳分局防竊群組，經保安民防組警務佐鄭丁維一見深覺眼熟，經一比對，與10月中旬中西區某超市物品竊案涉案黃姓男子為同一人。鄭將所知資訊分享，讓長樂所員警昨天前往黃嫌住處帶回調查。

據了解，黃除了將行動電源轉賣給他人外，其他偷來飲料已喝完，沐浴乳也打開使用。警詢後依竊盜罪嫌法辦。