影／桃園水泥車變換車道擦撞 小客車竟被「180度大迴轉」
桃園市昨下午發生一起驚險車禍，一輛水泥預拌車行經春日路時，要從內側切至外側車道，疑視線死角不慎擦撞一輛同向行使外側的小客車，造成小客車沿路被推著轉至撞上內側護欄，所幸未造成受傷。
從路口監視器畫面發現，昨下午3點呂姓男子駕駛水泥預拌車行駛在桃園區春日路1611號前，原本行駛在內側車道的他正準備切出去時，右側車頭不慎撞上一輛外側由施姓女子駕駛的小客車，造成小客車一路被推著旋轉，直到撞進內側護欄才停下，車頭方向也變成逆向，足足180度大迴轉，相當驚險。
對此桃園警分局表示，呂姓營業大貨車駕駛由南崁沿春日路往健行路方向行駛內側車道，向外側變換車道時，不慎碰撞外側同方向，由施姓女子駕駛的小客車，幸未造成人員受傷，警方獲報立即趕抵現場處理，經施測雙方均無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。
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