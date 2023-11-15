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影／高雄男外包載貨一轉彎「鹹濕」一地 這原因恐罰1萬8

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄今天上午5時許，68歲朱姓男子駕駛貨車行駛在楠梓區楠陽路慢車道上時，因車輛側門插銷未確實上鎖，以致於轉彎時不慎將車載貨物散落一地，多是罐裝醬油、橄欖油、剝皮辣椒等食品，全灑落地面占據外側兩線車道，朱男恐不僅要賠償物流公司一筆龐大損失，還得負擔最高1萬8000元罰鍰。

「這起事故無人受傷。」楠梓分局表示，事故就發生在楠陽路與朝新路口，當時朱男駕駛大貨車一個大轉彎，存放貨物的側門被一疊疊滿載食品罐的貨箱碰撞推開，部分貨箱因而落地破裂，瓶罐中的醬油、橄欖油、剝皮辣椒全掉落地面，成了鹹濕又油膩的一場災難。

警方指出，這片占據兩線車道的髒汙，當時物流公司與清潔人員到場處理，花了1小時才整理乾淨，及時趕在上班車潮前恢復交通順暢。

據了解，朱男為物流公司的外包業者，由於朱男觸犯道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，警方依法製單舉發，最重可處1萬8000元罰鍰，警呼籲，貨車載運貨物時要注意覆蓋及固定，勿有滲漏、飛散、脫落、掉落的情形，以維護用路人安全。

貨車司機門未關緊，一轉彎，車上貨物全灑落地。記者古和純／翻攝
貨車司機門未關緊，一轉彎，車上貨物全灑落地。記者古和純／翻攝
貨車司機門未關緊，一轉彎，車上貨物全灑落地。記者古和純／翻攝
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車道 橄欖油

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